Rareș Bogdan: "Nu am fost la DNA. Nu îmi dau demisia, vreau funcții noi. Voi intra în Guvern"

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a fost întrebat dacă își va da demisia, în cazul în care apar imagini cu el la DNA, joi. Europarlamentarul a spus că nu va face acest lucru și că își dorește funcții "mai înalte", referindu-se la un portofoliu în Guvern.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Întrebat de junaliști, după ședința BPN a PNL, dacă își va da demisia din toate funcțiile în cazul în care vor apărea imagini în care el apare părăsind sediul DNA, Rareș Bogdan a răspuns negativ.

"De ce să îmi dau demisia? Nu am niciun motiv să îmi dau demisia. Din contră, vreau funcții noi, nu vreau să îmi dau demisia. Nu îmi dau demisia, vreau funcții noi", a spus Bogdan.

Bogdan a spus că nu trebuie să apară imagini, că le va da el.

"Nu am de ce să îmi dau demisia, deșii unii și-ar dori să nu mai fiu în conducerea PNL sau în Guvern. Spre dezamăgirea lor, îi informez că voi intra în Guvern", a mai spus Rareș Bogdan.

Europarlamentarul PNL a precizat că va candida la funcția de vicepremier din partea PNL și va accepta un portofoliu în guvern, un minister pe care colegii săi îl consideră mai greu.

"Pentru funcția de vicepremier mă voi bate cu orice coleg din partid. Îmi voi retrage candidatura doar dacă Emil Boc sau Ilie Bolojan vor să ocupe această funcție", a spus prim-vicepreședintele PNL.

Rareș Bogdan: Azi nu am fost la DNA

Liberalul Rareș Bogdan a dezmințit informațiile potrivit cărora joi a fost audiat la DNA într-un dosar de corupție.

"Nu, azi nu am fost la DNA", a dezmințit Rareș Bogdan informațiile potrivit cărora joi dimineață a fost audiat într-un dosar.

Rareș Bogdan susține că nu are nicio calitate în dosarele de corupție despre care s-a vorbit în ultima perioadă, inclusiv în dosarul Mită la Otopeni.

"Singura legătură este că zbor de pe aeroportul Otopeni", a spus Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan a mai spus că nici în dosarul ROMAR nu are legătură cu numirea unor persoane în conducerea comaniei.

"Am fost întrebat și am răspuns cât se poate de sincer, nu am nicio legătură cu numirea domnului Țuțu", a precizat Bogdan.

Liberalul a mai dezvăluit că în următoarele zile se va afla în SUA. Dacă nu răspund la telefon, să nu credeți că m-au arestat, a spus Rareș Bogdan la finalul conferinței de presă.