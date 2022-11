Rareş Bogdan, despre aderarea României la spaţiul Schengen: "Nu există certitudine, dar eu sunt optimist"

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, crede că ridicarea MCV trebuie privită ca o victorie și că, în ceea ce privește aderarea la spaţiul Schengen, nu există certitudini, dar că "este optimist".

"Sigur că nu există certitudine, dar eu sunt un optimist și spun că eforturile diplomatice reale făcute de președinte, premier, ministrul Justiției, ministrul de Interne, ministrul Afacerilor Externe, delegațiile de europarlamentari, echipele tehnice din diplomația românească din capitalele europene duc la un rezultat care se va vedea. Cred că temerile Olandei pot fi depășite, sigur, prin acțiune diplomatică și nu altfel. Cred că în Austria a fost mai degrabă o poziționare internă a ministrului de Interne, care are alegeri în propriul land, în Austria Inferioară, pe 23 ianuarie și partidul său este pe locul trei, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii 60 de ani în landul respectiv. Chiar ieri am vorbit cu colegii mei europarlamentari din Austria (...) și ei au fost extrem de clari: noi susținem în continuare aderarea României la Spațiul Schengen și poziția ministrului de Interne (...) nu este aceeași cu a noastră. Suedia a fost doar un foc de paie și o alarmă falsă. În realitate, a fost strict o bătălie politică internă a fostei puteri pentru actuala putere de dreapta, un vot de blam dat în Comisia Juridică”, a spus la Rareş Bogdan la RFI.

Conform acestuia, următoarele 20 de zile sunt capitale pentru aderarea României la Schengen, potrivit Mediafax.

Eurodeputatul declară că "această ridicare a MCV ne va aduce mult mai aproape de atingerea obiectivului nostru de țară, al treilea mare obiectiv de țară din ultimii 30 de ani, aderarea la Spațiul Schengen, foarte important, pentru că încheie o etapă".

El susține că ridicarea MCV trebuie privită ca o victorie.

"Trebuie privită ca o victorie. Sigur, noi, ca români, marile victorii nu le privim ca niște realizări majore, în schimb, atunci când primim critici majore, transformăm asta într-un dezastru și considerăm că în România nu s-a întâmplat nimic. Nu, România a evoluat, ăsta este adevărul pur (...), lucrurile au evoluat extrem de mult în ultimii ani (...). Există un mecanism comun, pentru toate țările europene, este vorba de mecanismul Rule of Law, care are inclusiv posibilitatea de a penaliza țări care nu respectă statul de drept și am văzut cazul Poloniei și Ungariei, în momentul în care au fost derapaje grave, s-au blocat inclusiv fondurile europene, respectiv încheierea PNRR-ului pentru cele două țări. Ridicarea MCV nu trebuie privită ca o încheiere a reformelor din România, trebuie privită ca o etapă importantă pentru continuarea reformelor, dar în același timp, trebuie să recunoaștem că România și-a îndeplinit obiectivele", a mai spus Rareș Bogdan.

El a mai spus că "România era penalizată prin MCV, în timp ce prin Rule of Law România este doar monitorizată, la fel ca toate statele europene, de către Comisie și de către organismele europene".