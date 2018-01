Război în PSD. Cum și-au împărțit taberele Dragnea și Tudose

Social-democraţii se reunesc luni în şedinţa Comitetului Executiv Naţional, după ce mai mulţi lideri au solicitat în întâlnire pentru rezolvarea disputelor din partid.



Duminică, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD, a susţinut că liderul partidului, Liviu Dragnea, şi prim-ministrul Mihai Tudose "au greşit amândoi" şi că tot amândoi trebuie să îndrepte lucrurile. În opinia sa, a reprezentat o greşeală "lipsa consultării" în partid în ceea ce priveşte nominalizarea premierilor Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose.



"O analiză democratică reală, în forurile de conducere ale partidului, ne-ar fi ferit de cele două crize politice. De cealaltă parte, premierul a ştiut când a fost numit, care era structura Guvernului. Dacă nu-i plăcea 'Trabantul', cum îl numeşte acum, nu trebuia să se suie în el. Eu cred că a fost o 'Dacie', de-a noastră, care în 2017 a luat primul loc în Europa în competiţia creşterii economice. Şi nu ar trebui să ne batem joc de acest rezultat, pentru că românii aşteaptă foarte mult de la noi", a scris edilul pe Facebook.



Vicepreşedintele social-democrat Rovana Plumb este de părere că situaţia de instabilitate din ultima perioadă nu mai poate continua.



"Situaţia de instabilitate din ultima perioadă nu mai poate continua! Fiecare zi care trece într-un astfel de climat este dăunătoare românilor. De aceea, consider că PSD trebuie să convoace cât mai rapid CExN - pentru a tranşa lucrurile şi pentru a ne întoarce la o stare de calm şi predictibilitate", a spus Rovana Plumb.



Preşedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, susţine că social-democraţii trebuie să convoace cât mai repede Comitetul Executiv Naţional ca urmare a disputelor interne apărute în ultimele zile, care arată că nu mai pot aştepta până la convocarea de la Iaşi din perioada 29-31 ianuarie.



"Situaţia din ultimele zile nu poate aştepta până la CExN de la Iaşi. Românii aşteaptă de la noi predictibilitate şi stabilitate, aşteaptă punerea în aplicare a programului de guvernare asumat", a scris Manda pe Facebook.



Vineri, la Vaslui, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu există tabere în PSD şi că scandalul despre care vorbeşte presa este "mult mai mic decât se vede". Totodată, Dragnea a spus, răspunzând unei întrebări a jurnaliştilor, că nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului.



De asemenea, întrebat de ziarişti dacă se află în spatele deciziei ministrului de Interne, Carmen Dan, de a nu demisiona din funcţie, liderul social-democrat a afirmat că nu doreşte să comenteze acest aspect.



Ministrul Agriculturii, Petre Daea, declară că analizele periodice în PSD devin obligatorii şi necesare, iar programul de guvernare prezentat în campania electorală de preşedintele social-democrat, Liviu Dragnea, "a fost şi rămâne jurământul politic" care trebuie dus la îndeplinire.



Totodată, ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, susţine că soarta Guvernului trebuie dezbătută în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD şi nu în spaţiul public.



Gheorghe Şimon, ministru al Economiei şi deputat PSD Maramureş, declară că se va "supune necondiţionat" oricărei decizii care va fi luată de către CExN, susţinând că liderii centrali ai partidului şi factorii decizionali ai Guvernului trebuie să dea dovadă de unitate.



Preşedintele TSD, Gabriel Petrea, afirmă într-un document publicat duminică pe site-ul organizaţiei că doreşte o definire mult mai clară a relaţiei dintre conducerea partidului şi Guvernul social-democrat şi ca numirile în funcţii publice să fie făcute pe criterii de competenţă, propunând organizarea unui Consiliu Naţional al PSD sau a unui congres pentru clarificarea situaţiei din partid.



"Propunem o mult mai clară definire a relaţiei dintre conducerea partidului şi Guvernul social-democrat. Mecanismele de dialog, de evaluare şi control trebuie să fie instituţionalizate, să nu fie ad-hoc, ci cunoscute de toţi membri. Numirile în funcţii publice trebuie făcute cu responsabilitate, ţinând cont nu doar de loialitate, de prietenie, ci şi de competenţă. Atunci când greşim, trebuie să acţionăm rapid şi să facem schimbările care se impun. Un mecanism transparent de promovare şi de gestionare a resursei umane trebuie să devină realitate - nu se mai poate sări peste rând, nu se mai poate promova atât timp cât competenţa administrativă şi politică nu au fost probate. Numirile în funcţiile publice nu mai pot fi surprize pregătite de lideri pentru că, aşa cum am văzut, lipsa de autonomie a celor cărora le încredinţăm funcţii publice generează crize. Un Consiliu Naţional sau chiar un Congres al PSD, dedicat refondării organizării partidului, nu vendetelor politice, va asigura modernizarea şi clarificările de care avem atâta nevoie", spune Petrea.



Reacţii pe tema tensiunilor din PSD au venit şi din partea liderilor din teritoriu.



* Liderul social-democraţilor din Alba, deputatul Ioan Dîrzu, a declarat pentru AGERPRES că PSD trebuie să rămână unit iar "tensiunile" de la vârful partidului să fie eliminate.



Întrebat în ce anume va consta mesajul cu care se va prezenta luni la şedinţa Comitetului Executiv Naţional, Ioan Dîrzu a declarat că sunt două "obiective" pe care vrea să le transmită. "Unu - eliminarea tensiunilor de la vârful partidului şi doi - PSD trebuie să rămână unit şi să pună în aplicare angajamentele luare prin programul de guvernare".



* Social-democraţii gorjeni sunt de părere că nu trebuie aşteptat Comitetul Executiv Naţional de la Iaşi, care este programat pentru sfârşitul acestei luni, pentru rezolvarea situaţiei de instabilitate din partid, se arată într-un comunicat de presă al formaţiunii transmis de purtătorul de cuvânt, Anca Borduşanu.



"O situaţie de instabilitate nu face bine nimănui, nici nouă ca partid, nici românilor, care au mari aşteptări. O echipă unită întotdeauna are şi va aduce rezultate, o astfel de echipă trebuie să se regăsească atât în Guvern, cât şi în Partidul Social Democrat", a spus Anca Borduşanu.



* Preşedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, consideră convocarea pentru luni a Comitetului Executiv Naţional al partidului ca fiind o decizie importantă, în condiţiile în care problemele de comunicare trebuie rezolvate.



"Trebuie să nu mai existe tensiuni, să se rezolve problemele de comunicare, să nu se mai certe în public, ci, dacă trebuie, să o facă în partid, iar partidul să găsească cea mai bună rezolvare astfel încât guvernarea să ducă la stabilitate şi predictibilitate şi să fie în folosul cetăţenilor", a declarat Toader pentru AGERPRES.



* Liderul PSD Braşov, Marius Dunca, ministrul Tineretului şi Sportului, a declarat duminică pentru AGERPRES că aşteptările sale de la şedinţa de luni a Comitetului Executiv Naţional al formaţiunii coincid cu cele ale românilor, că este nevoie de linişte şi pace, de unitate, solidaritate şi respect faţă societate, faţă de cei care au construit România.



* Biroul Executiv al Organizaţiei Municipale Iaşi a Partidului Social Democrat îşi exprimă public susţinerea faţă de Guvernul PSD - ALDE condus de Mihai Tudose.



Potrivit unui comunicat remis presei, cei din Biroul Executiv al Organizaţiei Municipale Iaşi a PSD consideră că o eventuală înlocuire a prim-ministrului constituie "un risc uriaş pentru succesul Programului de Guvernare şi, mai ales, pentru stabilitatea socio-politică şi dezvoltarea economică a României".



* Conducerea organizaţiei judeţene Argeş a PSD a anunţat, duminică, susţinerea pentru convocarea de urgenţă a Comitetului Executiv Naţional.



"Biroul Permanent al PSD Argeş, întrunit astăzi, salută convocarea de urgenţă a Comitetului Executiv Naţional. PSD Argeş solicită respectarea statutului PSD şi susţine ca orice discuţie politică întâi să fie dezbătută în forurile statutare, inclusiv deciziile, iar apoi să fie comunicate în spaţiul public", se arată într-un comunicat al PSD Argeş.



Social-democraţii argeşeni reamintesc, totodată, că fiecare membru de partid are obligaţia de a respecta structurile de conducere ale partidului alese democratic, în conformitate cu statutul partidului.