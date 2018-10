Reacția lui Adrian Țuțuianu despre înregistrări: Sunt avocat de meserie și știu foarte bine ce vorbesc

Liderul PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, a fost surprins insultându-şi colegii de partid. Potrivit înregistrărilor, Adrian Ţuţuianu a precizat că PSD s-a comportat precum „un partid de maimuţe”, deoarece a acceptat ca Liviu Dragnea să o propună premier pe Sevil Shhaideh și califică drept „o tragedie” calitatea Guvernului.

Mai mult, despre ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă, a spus că „este atât de prost încât nu poate asculta mai mult de cinci minute când vorbeşte cineva cu el”.

„De exemplu, a sărit la mine tot de la Piatra Neamţ, preşedintele de organizaţie. (neinteligibil) ...un fel de întrebare la masă acolo. Băi, lăsaţi-mă voi cu ale voastre nu ştiu ce. Şi i-am spus Domnul...”, cum îl cheamă pe ăsta, Arsene...Dumneata să vii să vorbeşti cu mine la modul ăsta când oi avea rezultatele mele. Deocamdată la Neamţ sunt majoritate”. Şi, al doilea, ne vei explica de ce ai nominalizat cel mai idiot ministru care este ministrul Economiei. Acest ministru este atât de prost încât nu poate asculta mai mult de 5 minute când vorbeşte cineva cu el. Şi are legătură cu economia următoare: a avut o vulcanizare”, a spus Adrian Ţuţuianu, în înregistrare.

Citește și: Liviu Dragnea, despre înregistrarea cu Adrian Țuțuianu: Cum să împărtășesc un asemenea limbaj?

Miercuri, Țuțuianu a precizat că „Eu cred că domnul ministru Andrușcă nu este postivit pentru postul de ministru al Econimie. Expresia nu îmi aparține mie, dar nu am nicio îndoială că există un anume suport pe acest subiect. Știu să mă apăr, sunt avocat de meserie și știu foarte bine ce vorbesc. Am acceptat prea ușor propunerile venite. Nu avem o evaluare a stadiului îndeplinirii programului de guvernare.

Sunt îngrijorat de calitatea actului de guvernare. Cred că toți am înțeles că trebuie să îmbunatățim actul de guvernare. Cred că suntem destui oameni care vor ridic aceste probleme. Nu cred că eu am creat probleme imaginii partidului. Imaginea unui partid se construiește în funcție de activitatea celor care conduc anumite sectoare. Ce am spus în ședințele de la Târgoviște, am spus și în Cex”.