Reacția lui Ponta, după demisia lui Mihai Tudose din PSD

Mihai Tudose a demisionat din PSD, după 27 de ani. Fostul premier se va alătura partidului condus de Victor Ponta, Pro România.

Citește și: Fostul premier Mihai Tudose a demisionat din PSD

La scur timp după anunțul demisiei lui Tudose, Victor Ponta a anunțat pe Facebook că fostul său coleg este binevenit în partidul pe care îl conduce.

"Mihai Tudose este binevenit in Echipa ProRomania / experienta lui politica si guvernamentala reprezinta un mare castig pentru proiectul nostru prin care vrem sa oferim o adevarata alternativa social democrata si profesionista la ceea ce avem azi in Romania!

Inteleg insa foarte bine cat de delicat este acest moment pentru el / ca si mine a facut politica doar in PSD / ca si mine a luptat in zeci de campanii electorale alaturi de mij de oameni si nu si-a imaginat vreodata ca va fi obligat sa plece din propria “casa” din cauza unor traseisti si oportunisti care au confiscat PSD/ ca si mine s-a lasat inselat de cativa indivizi care i-au jurat “prietenie” si l-au injunghiat pe la spate fara scrupule/ sper sa reusim la ProRomania sa facem lucrurile bune de care electoratul are nevoie si sa evitam greselile pe care le-am facut impreuna!", a scris Victor Ponta.

sursa: Facebook/ Victor Ponta