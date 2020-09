Prima reacție a candidatei care l-a băgat pe Victor Ponta în izolare: Am avut două rânduri de măști. M-am testat din responsabilitate

”Este adevărat. Ieri, o colegă de-a mea a fost confirmată COVID pozitiv. Și pentru a fi în siguranță, eu fac o formă asimpomatică la momentul în care vorbim, fără simptome. Colega mea e medic pediatru, din camera de gardă. Eu din responsabilitate față de cei care urma să mă mai întâlnesc, azi m-am oferit să mă testez.

Întâmplarea face ca testul să fie pozitiv, o formă asimptomatică, și ca urmare trebuie să stau în carantină, conform regulamentului.”, a spus candidata PRO România.

Eu sunt acasă, atâta timp cât nu am simptome, monitorizez febra sau alte simptome, iar în momentul în care apar manifestări mă voi duce la spital. Din punctul meu de vedere, trebuie să vă dau definiția de caz pentru contactul direct, fără mască 15 minute la mai puțin de un metru jumătate. În această situație se află doar soțul meu.

Doar în momentul în care s-a făcut poză eram fără mască, în rest am avut două rânduri de măști. În momentul în care am vorbit, au fost doar două minute. Nu îi consider contacți direct pe colegii mei de partid”, a zis Aurelia Țaga.