Reacția lui Orban după ce a fost comparat cu Dragnea și Ceaușescu: ”Este o minciună cruntă”

”Nu este adevărat. Este o minciună. Dacă dumneavosatră vă bazați pe acei oameni pe care nu aș vrea să îi calific, care încearcă să deformeze o realitate a unei reuniuni a Biroului Partidului Național Liberal. Nu pot să comentez, decât să vă spun că este o minciună.

În ceea ce mă privește, sunt un om care respect democrația, respect drepturile fiecărui membru al PNL. Toate deciziile care au fost luate de-a lungul celor 4 ani în care am condus Partidul Național Liberal au fost luate de organismele statutare ale PNL.

Sunt un om care sunt într-o consultare permanentă cu toată baza partidului și de multe ori am consultat și membri care nu fac parte din organismele statutare ale PNL.

La baza oricărei decizii pe care am luat-o în cei 4 ani de mandat de președinte, pe lângă faptul că aceste decizii au fost luate în organismele statutare ale PNL, întotdeauna am avut analiză, sondaje, cercetări, o fundamentare științifică a oricărei propuneri de decizie pe care am formulat-o și la fel voi face și de acum încolo”, a declarat Ludovic Orban într-o conferință de presă.

Scandal în interiorul Partidului Național Liberal, cu acuzații grave, acuzații de jocuri murdare. Chiar în acest moment, taberele lui Ludovic Orban şi Florin Cîţu se înfruntă în şedinţă Biroului Executiv al PNL, în parlament. Rareş Bogdan a deschis ostilităţile şi lansat noi atacuri asupra preşedintelui partidului, chiar înainte să intre în sală. Asta după ce și în weekend cei doi și-au aruncat cuvinte grele.

Orban stă față în față cu Cîțu, la ședința PNL, după ce în weekend au existat atacuri din partea taberei lui Cîțu, legate de negocierile de la Vila Lac, când s-a format coaliția. Orban a afirmat ca a fost părăsit de echipa de negociere la Vila Lac, în urma cu câteva luni, iar apropiații lui Orban au sărit sa spună că nu este adevărat.

