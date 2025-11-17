Reforma administrației, pe masa Guvernului. Bolojan anunță posibilă angajare a răspunderii și reducerea cheltuielilor cu 10%

Premierul României, Ilie Bolojan. Sursa foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat că este foarte posibil ca, săptămâna viitoare, Guvernul să declanşeze procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul de reformă din administraţia locală şi cea centrală, cu o propunere de reducere a cheltuielilor pe cele două administraţii cu 10%, notează Agerpres.

Şeful Executivului a participat, luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România.

„În ceea ce priveşte reforma în administraţie, după o perioadă prea lungă, spun eu, totuşi am căzut de acord, de principiu, pe acest pachet important, care înseamnă nu doar reduceri de cheltuieli în administraţie, ci şi întărirea capacităţii administraţiei de a-şi face treaba. Şi este foarte posibil ca săptămâna viitoare, cred eu, să declanşăm procedurile de angajare a răspunderii pe acest pachet de reformă din administraţia locală şi cea centrală. (...)

Pe cele două administraţii propunerea care este cuprinsă în acest proiect de lege este o reducere a cheltuielilor cu 10%”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „Efectele acestui pachet se vor vedea probabil din primăvară încolo”

El a explicat că, în administraţia locală, „baza de calcul este grila stabilită prin Ordonanţa 63, care ar urma să se reducă cu 30%”.

„Şi vom fi în două situaţii, unităţi administrative care, după noua grilă, au personal sub noul standard, unde nu există niciun efect, şi unităţi administrative care sunt peste noua grilă cu numărul de personal, unde vor fi nişte efecte.

Ele pot fi gestionate de dumneavoastră, în principiu, în două modalităţi: ori prin reducerea de personal, în aşa fel încât să vă încadraţi în noua grilă - o ipoteză de lucru; această ipoteză este cea de bază care se va aplica, va fi singura care va rămâne valabilă de la 1 ianuarie 2027, conform proiectului de lege, dar până atunci aveţi a doua ipoteză de lucru, cea de reducere a anvelopei salariale, calculată în aşa fel încât fondul de salarii nou să reprezinte o valoare redusă cu 10% faţă de fondul de salariu pe care l-aţi avea în cazul în care, să spunem, îl depăşiţi. Formula de calcul va fi explicitată, dar asta e o formulă tranzitorie, care ar fi valabilă doar anul acesta”, a afirmat Bolojan.

El a arătat că, în afară de aceste prevederi, proiectul conţine mai multe lucruri „foarte bune"” care „întăresc capacitatea administraţiei locale de a face politici în domeniul urbanismului, în planificările urbane, încasările de taxe şi de impozite şi permit reţineri la sursă din drepturi cuvenite unor persoane care au restanţe către bugetul local, inclusiv ceea ce a propus Asociaţia Municipiilor - o formulă de testare anuală care să vă permită să vă păstraţi angajaţii competenţi”.

Premierul a estimat că, în condiţiile în care acest pachet nu ar avea probleme de constituţionalitate, ar trebui să devină operaţional din luna decembrie, dar „efectele lui se vor vedea probabil din primăvară încolo, pentru că e nevoie de câteva luni de zile pentru ca prevederile să fie transpuse în realitate”.

„Din punctul meu de vedere, e un pachet bun, care întăreşte capacitatea administraţiei de a-şi exercita competenţele pe teritoriul pe care îl administrează. De asemenea, creează condiţiile pentru descentralizare.

Pe de o parte, se clarifică, cât se poate de clar, că pe componenta de jocuri de noroc autoritatea locală va avea o competenţă cât se poate de clară, poate să stabilească zone, poate să interzică în totalitate, poate să-şi stabilească taxe speciale ca să regleze intensitatea în zonele cu jocuri de noroc şi, de asemenea, din toate punctele de vedere este întărită autoritatea administraţiei”, a mai spus Bolojan.