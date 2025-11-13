Ilie Bolojan anunță când vor începe tăierile în administrație: "Am susţinut reducere de personal, nu doar a cheltuielilor cu salariile"

Săptămâna viitoare va fi pus în transparenţă pachetul pe administraţie. FOTO: Hepta

Ilie Bolojan a anunțat joi seara, într-un interviu pentru Euronews, că pachetul legislativ privind reforma administraţiei va fi pus în transparenţă decizională săptămâna viitoare, însă primele tăieri bugetare atât la nivelul administrației locale, cât și la nivelul celei centrale vor avea loc abia pe parcursul anului 2026.

“De săptămâna viitoare vom pune în transparenţă acest pachet pe administraţie. La începutul săptămânii vom avea toate datele exacte, el va fi comunicat ministerelor şi vine cu nişte măsuri importante pe componenta de descentralizare, responsabilizează primăriile", a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a mai precizat că în coaliție s-a convenit ca instituțiile să aibă o perioadă de un an în care să decidă cum să reducă fondul de salarii:

"Dimensionarea la valori mult mai apropiate de realitate a administraţiei se va face în cursul anului viitor, atât în administraţia centrală, cât şi în cea locală. Ceea ce s-a convenit este o perioadă de un an în care vei putea opta pentru o reducere de personal care este mai flexibilă, nu neapărat să îţi reduci personalul, ci să reduci fondul de salarii”.

El a menţionat că cele mai multe discuţii au fost în privinţa modului în care se vor reduce cheltuielile salariale în administraţia locală.

"Dacă în ceea ce priveşte reducerea în administraţia centrală s-a căzut de acord să se facă o reducere de la începutul anului viitor cu aproximativ 10% a fondului de salarii, în ceea ce priveşte administraţia locală au fost discuţii legate de maniera în care se va face acest lucru. În administraţia locală există o relativă standardizare şi atunci propunerea în discuţie a fost cum se face această reducere, se face efectiv prin reducere de personal sau se face printr-o reducere de cheltuieli cu salariile, fără să se facă reducere de personal. Am susţinut, într-adevăr, să facem o reducere de personal", a precizat Ilie Bolojan.











