Remus Pricopie a solicitat Departamentului de Stat o analiză a acţiunilor antiamericane ale lui George Simion

Prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, şi George Simion, liderul AUR. Sursa colaj foto: Agerpres

Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și fost ministru al Educației, a declarat marţi, pentru dcnews.ro, că a solicitat Departamentului de Stat al SUA o analiză a pozițiilor lui George Simion, pe care le consideră antiamericane. Cererea sa a fost realizată în urmă cu trei luni, a mai subliniat în cadrul interviului.

Rectorul SNSPA a menţionat că președintele AUR, George Simion, promovează interesele Moscovei la București. Conform declaraţiilor lui Remus Pricopie, astfel de poziții sunt observate la Washington, în condițiile în care mai mulți oficiali americani au solicitat retragerea vizei liderului AUR.

"Avem la AUR un președinte de partid, pe George Simion, care, fără niciun fel de rușine, repetă narativul Moscovei la București și apără interesele Moscovei la București. Apoi zice: «Nu modificăm legislația în așa fel încât să ne putem apăra împotriva dronelor rusești», apoi merge și votează în Parlament împotriva acordurilor militare cu Statele Unite ale Americii.

Să știți că aceste lucruri sunt citite la Washington și în momentul în care ai doi foști ambasadori și un înalt oficial american care solicită retragerea vizei lui George Simion, înseamnă că e o problemă", a declarat prof. univ. dr. Remus Pricopie.

În cadrul interviului oferit azi, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative a spus că, în urmă cu trei luni, a transmis Departamentului de Stat al SUA o scrisoare prin care a solicitat o analiză a pozițiilor lui George Simion, pe care le califică drept antiamericane.

"În urmă cu trei luni, eu personal am făcut o scrisoare către Departamentul de Stat spunând exact aceleași lucruri. E prima dată când fac public acest lucru. Am cerut o analiză serioasă din partea Departamentului de Stat a pozițiilor antiamericane ale lui George Simion", a precizat prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Întrebat ce răspuns a primit din partea Departamentului de Stat al SUA, rectorul SNSPA a spus: "Am făcut publice faptele mele. Nu sunt în măsură să fac publice faptele sau acțiunile Departamentului de Stat. Cred că scrisoarea respectivă a fost trimisă după ce AUR a votat în Parlament împotriva bazelor".

Ulterior, oficialul a mai adăugat: "Nu am nicio legătură cu scrisoarea semnată de cei trei foști ambasadori, dar am fost surprins să văd că logica este destul de apropiată".