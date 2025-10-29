Remus Pricopie: „Perioada de graţie pentru cei care au preluat puterea după parlamentare şi prezidenţiale pare să se fi sfârşit”

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie. Sursa foto: Facebook/ Remus Priccopie

Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, afirmă că perioada de graţie pentru actuala guvernare, instalată după alegerile parlamentare şi prezidenţiale, „pare să se fi sfârşit”, iar România se confruntă cu multiple provocări interne şi externe "pentru care nu există, deocamdată, soluţii credibile", informează Agerpres.

„Perioada de graţie pentru cei care au preluat puterea în România, după alegerile parlamentare şi apoi cele prezidenţiale, pare să se fi sfârşit. Încep să se acumuleze dosare grele, pentru care nu există, deocamdată, soluţii credibile: definirea poziţiei României în noul dispozitiv geopolitic euro-atlantic, relaţia directă cu Statele Unite, într-un moment de reaşezare globală a priorităţilor americane, termene depăşite în relaţia cu Bruxelles, cu consecinţe financiare greu de explicat, problemele bugetare, inflaţia şi modul contondent de interacţiune cu diferitele categorii sociale profesori, magistraţi, administraţia publică centrală şi locală. Iar lista, din păcate, este mult mai lungă”, a scris Remus Pricopie, miercuri, pe rețeaua socială online Facebook.

„El adaugă că la aceste dificultăţi se adaugă şi tensiunile din interiorul coaliţiei de guvernare, accentuate de incapacitatea statului de a contracara eficient asaltul tot mai vizibil al politicienilor pro-ruşi”.

Potrivit rectorului SNSPA, decizia Statelor Unite de a redimensiona prezenţa militară din România marchează începutul unei noi etape, în care ţara noastră trebuie să-şi definească limpede locul şi rolul în arhitectura de securitate regională.

„Unii au crezut în mod greşit că pericolul rusesc a trecut, odată cu finalizarea alegerilor prezidenţiale din mai 2025. Rusia lucrează în continuare, exploatând şi amplificând fiecare subiect intern prin mijloacele specifice războiului hibrid: dezinformare, manipulare, infiltrare şi erodare a încrederii publice. Iar atunci când reflexele strategice lipsesc, aceste atacuri devin mai eficiente”, a mai susţinut Remus Pricopie.

El afirmă că are uneori sentimentul că oamenii politici români, „în marea lor majoritate”, nu mai gândesc strategic ,,Se reacţionează la zi, nu se planifică pe termen lung; se improvizează, nu se anticipează. Şi, astfel, ajungem încet, dar sigur să fim pe nicăieri. Mai grav însă este deficitul de prudenţă şi de reflecţie care domină actuala etapă. În politică, ca şi pe mare, în vreme de furtună, experienţa este mai valoroasă decât optimismul naiv. Şi, peste toate, într-un moment în care ar fi fost nevoie de stabilitate şi calm, s-a dat startul unei campanii electorale cu miză majoră - Primăria Capitalei, un teren fertil pentru conflicte, vanităţi şi experimente politice riscante, fără minime măsuri de precauţie precum discuţii, negocieri şi, eventual, un compromis în interesul românilor, nu doar al bucureştenilor. Cred că este cazul să ne punem centurile de siguranţă. ,,Nu vor fi zile uşoare”, a mai scris rectorul SNSPA.





