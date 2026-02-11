Revolta șefilor de CJ de la PSD, după întâlnirea cu Bolojan: „Nu se poate guverna fără PSD”. Despre ruperea Coaliției: Așteptăm bugetul

Premierul a participat miercuri la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR). Foto: captură Guvernul României

Ilie Bolojan a stat, miercuri, față în față cu președinții de Consilii Județene din țară, după ce ieri a fost pus la zid de primari pentru măsurile cuprinse în reforma administrației. La întâlnirea Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pe tema legii bugetului de stat, președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, l-a avertizat pe prim-ministrul că nu poate guverna fără PSD și a spus că nu este „corect” să fie luat decizii peste capul social-democraților.

O nouă confruntare cu scântei pentru Ilie Bolojan. Premierul a participat miercuri la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), pe tema legii bugetului de stat pe anul 2026 și a impactului măsurilor adoptate de Guvern asupra activității consiliilor județene.

Prim-ministrul a spus că își dorește un dialog „colegial” cu șefii de consilii județene, în timp ce președintele UNCJR, Alfred Simonis, le-a atras atenția colegilor săi că „nu vrem scandal, dispute, nu vrem să creăm deliciul presei. Ne dorim soluții concrete”.

Însă după ce a fost aspru criticat ieri de sute de primari din toată țara pentru măsurile care vizează administrația locală și președinții PSD de Consilii Județene s-au arătat la fel de revoltați. Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, i-a reproșat premierului că ia decizii fără PSD.

„Nu se poate guverna fără PSD, nu se poate ca un partid cu mai mulți parlamentari să fie condus de un partid cu mai puțini parlamentari. Să fim cu scaun la cap. Nu e corect să fie luate decizii fără PSD”, a spus Șoldan.

La rândul său, președintele CJ Vâlcea, social-democratul Constantin Rădulescu a spus că PSD va decide dacă mai rămâne la guvernare după ce vede bugetul pentru 2026. „Ca lider al PSD, aștept mai întâi bugetul, apoi vom discuta”, a spus el.

„Inclusiv în primării este nevoie de oameni. Din câte înțeleg, Guvernul încă lucrează la cifre. Pe noi ne interesează să fie aprobat bugetul cât mai repede, pentru că deja este târziu. Pentru județul Vâlcea, aproximativ 70% din buget merge către dezvoltare, nu către salarii. Și în majoritatea primăriilor situația este similară”, a adăugat șeful CJ Vâlcea.

Bolojan schimbă strategia

Guvernul nu renunță la tăierea bugetelor de salarii și concedierile din primării în ciuda grevei de avertisment. Însă schimbă strategia. Ilie Bolojan nu mai vrea să adopte reforma administrației publice prin asumarea răspunderii, ci vrea să dea o ordonanță de urgență pentru a evita riscul unei moțiuni de cenzură.

Mai mult, Ministerul Justiției a avertizat că sunt prevederi care ar putea fi declarate neconstituționale dacă sunt impuse altfel decât printr-un proiect de lege, respectiv prin angajarea răspunderii Guvernului.

Însă, procedura va fi îngreunată de obținerea avizelor necesare. Pentru ca reforma să fie adoptată sub forma unei ordonanțe de urgență sunt necesare zece avize. Cel mai devreme acestea pot fi obținute la sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare.

O ordonanță de urgență poate fi atacată la CCR doar de Avocatul Poporului. O altă cale de atac la CCR ar putea fi deschisă doar dacă o instanță este sesizată cu privire la măsurile din OUG, scenariu în care această instanță ar putea sesiza Curtea.