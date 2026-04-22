Robert Negoiță, noul susținător al lui Ilie Bolojan, șochează din nou: "PSD are nevoie de o perioadă în care să treacă în opoziție"

Robert Negoiță a mai spus că susține inclusiv reforma administrației promovată de Bolojan. Sursa foto: Agerpres Foto

Primarul social-democrat al Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a declarat la Antena 3 CNN că PSD are nevoie de o perioadă în care să treacă în opoziție. În ceea ce privește mesajul de susținere pentru Bolojan, a spus că nu a vizat o persoană sau un partid, ci “anumite obiective și anumite principii”, precizând că e prea târziu ca ele să mai fie amânate:

“Eu am fost foarte clar în exprimare. Nu mi-am exprimat susținerea pentru o persoană sau pentru un partid, ci pur și simplu mi-am exprimat susținerea pentru anumite obiective și anumite principii pe care nu e prima dată când le enunț pentru că eu cred în ele și cred că sunt absolut necesare și cred că e puțin prea târziu să ne permitem să le mai amânăm”.

Întrebat dacă PSD împiedică reformele și principiile, Robert Negoiță a spus:

“M-am ferit și mă feresc de abordarea politică și de poziționarea politică. Îmi spun punctul de vedere ca cetățean al României. Cred că am dreptul să gândesc și să îmi asum anumite obiective și anumite principii”.

De asemenea, Robert Negoiță a mai spus că susține inclusiv reforma administrației promovată de Bolojan:

“Îl felicit pentru asta! Mi se pare greșită abordarea că tot ce fac ai noștri e corect și noi suntem deținătorii adevărului și tot ce fac ceilalți, fie ei și adversari, este greșit. Nu, trebuie să apreciem ce este corect făcut de alții, la fel cum mi se pare absolut corect să vedem și ce greșim noi”.

Întrebat dacă PSD a procedat corect prin retragerea sprijinului pentru Bolojan, Robert Negoiță a spus:

“Nu am să fac o analiză publică ce părere am unde a greșit și dacă a greșit PSD-ul. Nu asta e ideea. Poziționarea mea nu e politică, e ca cetățean.

Repet cred că reformele sunt absolut esențiale. Cred că atunci când îți asumit personal, crezi în niște obiective, cred că trebuie să le susținem cât putem noi de bine și cât putem noi de tare astfel încât pozițiile noastre să fie înțelese”.

Robert Negoiță a mai spus că PSD ar trebui să treacă în opoziție: “Eu am susținut din prima secundă și îmi mențin părerea că PSD are nevoie de o perioadă de opoziție. De asemenea, cred că dacă e nevoie de PSD să susțină un guvern care își asumă aceste principii eu cred că PSD ar trebui să susțină un Guvern care să facă aceste reforme”.

Între timp, liderii PSD au decis, miercuri, în unanimitate, retragerea miniștrilor din guvernul Bolojan. Decizia a fost luată într-o ședință, după consultările de la Palatul Cotroceni.