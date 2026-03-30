Rogobete: Cineva ne-a spus cu uşoară aroganţă că putem lăsa maşinile acasă o zi-două. Eu nu pot lăsa ambulanțele în garaj

Alexandru Rogobete spune că o altă măsura care ar fi afectat sistemul sanitar ar fi fost reducerea veniturilor medicilor. Foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, luni, după reuniunea regională a PSD de la Bacău, că medicina nu se face cu mâinile goale și că, în contextul actual, incertitudinile fiscale și economice legate de creșterea prețului la carburanți pun o presiune vizibilă asupra sistemului de sănătate. El a adăugat că cineva a spus cu o „ușoară aroganță” că putem lăsa mașinile acasă o zi, două, că nu se întâmplă nimic, însă el nu poate spune același lucru despre ambulanțe.

El a mai precizat că o altă măsura care ar fi afectat sistemul sanitar ar fi fost reducerea veniturilor medicilor și întregului personal din sănătate.

„A fi ministrul sănătăţii în România este una şi a fi ministrul sănătăţii pentru România este cu totul altceva. În decembrie mi s-a pus în faţă o decizie şi anume că trebuie în foarte scurt timp, peste noapte, să găsim o formulă de calcul prin care veniturile personalului medical trebuie reduse cu 10%.

Motivul pentru care, astăzi, personalul medical nu are veniturile afectate, motivul pentru care astăzi nu au fost tăiate salariile medicilor şi asistentelor şi infirmierelor şi farmaciştilor şi întregului personal medical din sistemul de sănătate este că domnul preşedinte Sorin Grindeanu m-a susţinut în coaliţie şi ne-am opus, atât public cât şi administrativ în toate discuţiile avute, ca acest lucru să nu se întâmple” a declarat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a mai precizat că amânarea punerii în aplicare a deciziilor prezentate de Ministerul Energiei cred că în curând vor pune o mare presiune pe sistemul de sănătate.

„Zona de medicamente şi de consumabile medicale unde, vreau să sublinez încă o dată, nu suntem în momentul de faţă într-o criză, dar, tocmai din acest motiv, pentru că avem semnale internaţionale, la Ministerul Sănătăţii a fost organizat un grup de lucru interinstituţional, care monitorizează stocurile, semnalele, fluctuaţiile de preţ, posibilele discontinuităţi şi aşa mai departe.

Însă, dacă cineva ne-a spus cu oarecare şi uşoară aroganţă că putem lăsa maşinile acasă o zi, două, că nu se întâmplă nimic, eu vă spun sigur că nu pot lăsa ambulanţele în garaj, una, două zile, pentru că nu se întâmplă nimic.

Costurile pentru combustibilul pentru ambulanţe, pentru elicoptere, pentru avioanele medicale încep să crească dramatic şi inacţiunea economică şi amânarea punerii în aplicare a deciziilor prezentate de Ministerul Energiei cred că în curând vor pune o mare presiune pe sistemul de sănătate”, a precizat Rogobete.

Reacția ministrului Sănătății vine după ce șeful OMV a sugerat ideea ca șoferii să lase mașina acasă două zile pe săptămână pentru a reduce consumul de carburant.