Rogobete, mesaj către Bolojan: Opriți-vă o clipă. Când ați privit România fără hărți politice, fără procente și fără calcule?

Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, i-a transmis lui Ilie Bolojan, vineri, după eşecul discuţiilor de la Cotroceni, un mesaj în care îi cere acestuia să aleagă "oamenii înaintea calculelor politice". "România se degradează atunci când oamenii nu se mai simt reprezentați. Se degradează atunci când ambițiile ajung mai importante decât responsabilitatea", crede Rogobete.

"Domnule Bolojan,

Astăzi nu vă scriu ca fost ministru și nici ca politician.

Vă scriu ca un om care a stat cu dumneavoastră la aceeași masă. Care a făcut parte din același Guvern. Care știe cât de grea este responsabilitatea unei decizii și cât de mare este presiunea de a conduce o țară.

Și tocmai pentru că știu toate acestea, vă întreb:

Când ați ascultat ultima dată un om care nu v-a cerut o funcție, ci doar o șansă?

Când ați mers printre oamenii care nu vă cer explicații economice, ci doar siguranța că mâine va fi puțin mai bine decât ieri?

Când ați privit România fără hărți politice, fără procente și fără calcule?

Noi nu am fost trimiși aici ca să câștigăm negocieri. Noi am fost trimiși aici să câștigăm încrederea oamenilor și sǎ facem bine!

România nu se degradează doar din lipsă de bani. România se degradează atunci când oamenii nu se mai simt reprezentați. Se degradează atunci când ambițiile ajung mai importante decât responsabilitatea.

Se degradează atunci când calculele făcute între birouri și între ambasade ajung să cântărească mai mult decât vocea celor care muncesc, plătesc taxe și speră că această țară mai are un drum.

Domnule Bolojan, opriți-vă o clipă! Lăsați rapoartele. Lăsați strategiile. Lăsați pentru câteva ore toate negocierile.

Nu este prea târziu să alegem oamenii înaintea calculelor politice.

Încrederea ne face bine", a postat Rogobete pe Facebook.