România a semnat, cu Moldova şi Ucraina, un Memorandum de Înţelegere în securitate cibernetică: Contribuie la combaterea ameninţărilor

România a semnat, cu Moldova şi Ucraina, un Memorandum de Înţelegere în securitate cibernetică / Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe anunţă semnarea, la data de 19 februarie 2026 (la Kiev, în marja celei de a 3-a ediţii a Forumului Internaţional pentru Rezilienţă Cibernetică), a Memorandumului de Înţelegere între Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică din România şi instituţiile omolog din Republica Moldova şi Ucraina, notează Agerpres.

Memorandumul, anunţat de ministrul afacerilor externe Oana Ţoiu după reuniunea în format trilateral din marja Conferinţei de securitate de la Munchen, va contribui la o cooperare trilaterală în combaterea ameninţărilor cibernetice mai articulată şi mai structurată.

Totodată, unul dintre principalele obiective ale memorandumului este consolidarea rezilienţei faţă de această categorie de ameninţări.

Semnarea documentului este o nouă confirmare a importanţei colaborării în acest format şi a eforturilor depuse pentru a diversifica iniţiativele şi programele în acest domeniu, care este deosebit de relevant în contextul actual de securitate regională.