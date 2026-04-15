"România intră în jocul mare al AI". Bogdan Ivan spune că se caută un lider de consorţiu pentru proiectul Black Sea AI Gigafactory

Publicat la 22:01 15 Apr 2026

Bogdan Ivan spune că se caută un lider de consorţiu pentru proiectul Black Sea AI Gigafactory.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că ”România intră în jocul mare al Inteligenţei Artificiale”, şi a anunţat startul selecţiei unui lider de consorţiu pentru proiectul Black Sea AI Gigafactory. Ivan precizează că se caută un partener cu experienţă reală, cu forţă financiară şi capacitatea de a construi un proiect scalabil, competitiv şi sigur.

Ministerul Energiei a anunţat, miercuri, lansarea declaraţiei de intenţie în vederea selectării unui lider de consorţiu pentru proiectul Black Sea AI Gigafactory.

"România intră în jocul mare al inteligenței artificiale.

Astăzi am lansat oficial procedura de Expression of Interest (EOI) pentru selectarea liderului de consorțiu care va dezvolta proiectul Black Sea AI Gigafactory, una dintre cele mai ambițioase investiții tehnologice pregătite în România.

În această etapă, căutăm un partener cu experiență reală în proiecte de infrastructură tehnologică de mare anvergură, cu forță financiară și capacitatea de a construi un proiect scalabil, competitiv și sigur.

Procedura vizează o primă etapă de dezvoltare de aproximativ 20.000 de GPU-uri, cu posibilitatea de extindere până la 100.000 și chiar mai mult, în funcție de cerere și de ritmul de dezvoltare al proiectului.

Condițiile de eligibilitate și mai multe informații pentru operatorii interesați sunt disponibile aici:

https://energie.gov.ro/official-announcement-launch-of.../

Documentațiile pot fi depuse începând de astăzi până la data de 14 iunie 2026, ora 17:00, la adresa: [email protected]

Mulțumesc experților Băncii Mondiale și colegilor din Guvern pentru susținere și pentru încrederea de a duce mai departe un proiect strategic pentru viitorul României.

Am început acest drum în iunie 2025, când eram ministru al Economiei și Digitalizării. Astăzi, îl ducem mai departe", a mai transmis Bogdan Ivan pe Facebook.