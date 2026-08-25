România şi SUA îşi consolidează Parteneriatul Strategic. Ce a discutat Lazurca cu ambasadorul american înaintea reuniunii NATO de joi

1 minut de citit Publicat la 13:29 25 Aug 2026 Modificat la 13:29 25 Aug 2026

Ce a discutat Lazurca cu ambasadorul american înaintea reuniunii NATO de joi. Sursa foto: Marius Lazurca / X

Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă Marius Lazurca a anunţat, marţi, că a discutat cu ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, despre aspecte-cheie ale Parteneriatul Strategic SUA - România. Întâlnirea a avut loc cu două zile înainte de reuniunea Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles, la care va participa şi Lazurca.

"Sunt pregătit pentru discuțiile cu conducerea Alianței", a transmis consilierul prezidenţial.

"O discuție bună astăzi cu ambasadorul SUA, Nirenberg, despre aprofundarea coordonării strategice dintre SUA și România. Consider această întâlnire o etapă pregătitoare esențială înaintea vizitei mele la sediul NATO din Bruxelles.

Am convenit asupra aspectelor cheie: fiabilitatea României, valoarea sa strategică în calitate de partener și angajamentul nostru comun față de Alianță. Bazele sunt solide. Sunt pregătit pentru discuțiile cu conducerea Alianței", a postat Marius Lazurca pe X.

Lazurca s-a întâlnit şi la Washington cu oficiali americani

Consilierul prezidențial Marius Lazurca s-a întâlnit, la finalul lunii iulie, la Washington, cu oficiali americani pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră.

"Suntem mândri că am reprezentat România la Washington. Mesajul nostru a fost simplu: România este alături de Statele Unite. Ne-am întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele noastre în materie de apărare și pentru a consolida securitatea noastră comună la Marea Neagră", a scris Lazurca atunci pe X.