"Să fim atenți la porți mâine dimineață la 5.45???” Revolta primarilor după ce Bolojan i-a ameninţat cu dosare penale

Premierul României, Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook/ Guvernul României

A fost furie pe grupul de comunicare al primarilor, dupa ce premierul Ilie Bolojan a încercat să explice, joi seara, de ce nu acordă mai multe fonduri primăriilor și a avertizat aleșii locali care nu plătesc contribuțiile la pensie și la sănătate că riscă dosare penale. Informaţiile au fost difuzate în exclusivitate, în emisiunea “Decisiv”, vineri, la Antena 3 CNN.

Conform surselor citate de realizatoarea emisiunii “Decisiv”, Cătălina Porumbel, reacțiile liderilor politici locali nu au întârziat să apară joi noapte, când au auzit declarațiile premierului Ilie Bolojan.

Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea, a spus pe grupurile interne de WhatsApp că “niciun premier nu a făcut o astfel de declarație. Noi nu suntem infractori. Să fim atenți la porți mâine dimineață la 5.45???”.

Olguța Vasilescu: "N u și-a permis NIMENI ce face Bolojan"

Olguța Vasilescu a scris la rândul ei: “Măcar dacă nu ne mai dă bani, să nu ne ia. Azi au luat de la toate primăriile bani. Mie 9 milioane. Trebuie să tai din alte părți să acopăr. Iau de la CASS? Că văd că iar apare treaba cu pușcăria. Ce face Bolojan în administrația locală nu și-a permis NIMENI. Așa se explică de ce au tăiat reparații, expertize, tot. Ca să ne poată lua banii. Am întrebat la ANAF și au zis că nu trebuia scăzută prognoza după care se scad alocările, că s-a colectat peste anul trecut. Deci e ca la Radio Erevan, nu se dau bani de la Guvern la primării, se iau...Banii noștri, ca să ne înțelegem. Banii din taxele cetățenilor orașelor noastre”.

După discuțiile de pe grupuri, Constantin Rădulescu a transmis că așteaptă reacția președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Totodată el a precizat că social-democrații trebuie să stabilească dacă mai rămân la guvernare.

Președintele CJ Vâlcea solicită reacția lui Sorin Grindeanu

“Până luni după ședința CPN...nu voi face nicio declarație! Aștept cu interes reacția președintelui Grindeanu și mi se pare corect să discut prima oară cu cei din CPN această situație. Eu nu mă simt menințat, ci doar deranjat de conduita declarațiilor la adresa colegilor mei. Cred că luni ar trebui să vedem și cât mai stăm în această alianță politică, dar asta nu decid eu ”, a spus șeful CJ de la Vâlcea.

Criticile în urma declarațiilor premierului nu au venit numai dinspre PSD. Ilie Bolojan este atacat și din propriul partid. Invitat în emisiune “Decisiv”, primarul liberal al municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a spus:

“Pe 25 octombrie, fac un an de când sunt primar, așa că în niciun caz nu m-am simțit amenințat de declarația asta. Ce a stins Guvernul incendii în trecut nu știu, chiar nu știu să vă spun. Singurul lucru unde aș face și eu un amendament este că înțeleg că nu mai primim bani, înțeleg că Anghel Saligny se duce, că fondurile europene se duc, dar măcar banii locali pe care îi strîngem să îi putem păstra și să îi putem folosi”.

Întrebat de Cătălina Porumbel dacă a plătit CAS-ul și CASS-ul, primarul din Slatina a răspuns: “Bineînțeles! Primăria Slatina nu are restanțe. Problema nu esta doar a CAS-ului și a CASS-ului, problema este și a banilor pe care eu îi anticipez că Guvernul îi va lua la sfârșitul anului. Din martie, până în octombrie sunt 6 luni de zile. Ăsta a fost termenul în care eu am putut să fac investiții în Slatina”.

Ilie Bolojan, criticat și de primarii PNL

Mario de Mezzo a acuzat Guvernul Bolojan pentru faptul că bugetul a fost adoptat cu întârziere, motiv pentru care primarii riscă să piardă bani:

“Bugetul Primăriei Slatina a fost aprobat pe 30 martie, pentru că bugetul național a fost adoptat cu întârziere, iar pe 1 octombrie vine Ordonanța care zice că nu mai e voie să facem nimic. La sfârșitul anului, Guvernul va veni și va zice nu ai fost în stare să cheltui niște bani, dă-i încoace că îi punem noi la deficit”.

Mario de Mezzo a mai spus că a ales să nu fac plăți către constructori și a ales ca lucrările să fie sistate lucrările, din lipsa fondurilor.

Pe de altă parte, deputatul PNL, Tudor Polak, la rândul său prezent în emisiunea “Decisiv”, a spus că Ilie Bolojan nu a precizat că va face o plângere penală, ci a atras atenția cu privire la o practică folosită de foarte mulți ani în administrația publică:

“Anumite autorități publice locale mută fondurile de la un capitol la altul ceea ce este ilegal…și la sfârșitul anului vine la Guvern și solicită aceste sume de bani pentru a fi acoperite de către Guvern tocmai ca salariile sau contribuțiile la salarii să fie plătite”.

Ce a spus Ilie Bolojan despre primarii care se plâng că nu pot continua investițiile

Revolta aleșilor locali are loc în contextul în care premierul le-a dat un răspuns dur, joi seară, primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene din ţară, după ce aceştia au acuzat că reformele lui Ilie Bolojan lasă comunitățile fără bani şi proiecte fără finanţări.

"Săptămâna viitoare, vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care în luna august au înregistrat restanțe la plată și neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru”, a spus prim-ministrul la B1 TV.

Premierul le-a transmis autorităților locale să plătească sumele pe care le reţin la sursă, din contribuții:

"Una este un sprijin legitim pe care trebuie să-l dăm pentru Direcțiile pentru Protecția Copilului, într-o anumită marjă, și alta este obiceiul unor primării de a lăsa descoperite cheltuieli și săptămâna viitoare vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care în luna august au înregistrat restanțe la plată și neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru.