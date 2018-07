Scandalul caselor Președintelui Iohannis. Întreaga poveste, prezentată la Sinteza Zilei

Scandalul caselor lui Klaus Iohannis persistă. Eugen Teodorovici a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 că i-a cerut deja şefului ANAF să-i prezine o situaţie clară cu banii pe care statul trebuie să-i recupreue de la şeful statului.

Klaus Iohannis deținea în 2014, împreună cu soția sa, şase imobile în municipiul Sibiu, trei case şi trei apartamente la casă. Potrivit declaraţiei de avere de atunci, soţii Iohannis câştigau din chirii, 114.066 de lei, adică aproximativ 26.000 de euro anual.

„Salariul de profesor a contat foarte puţin, mediaţiile au contat un pic. Soţia mea şi cu mine am pornit de la un apartament de patru camere, la bloc, în centrul Sibiului, plus banii adunaţi de la nuntă, din care am reuşit să ne cumpărăm casa în care locuim şi azi. Am cumpărat-o pe bucăţi, după care am reuşit să cumpăr apartamentul din zona în care am locuit înainte, pe legea care permitea vânzarea locuinţelor de stat în condiţii avantajoase. Acela a fost efectiv din rate plătite din salariu. Pentru prima casă, pentru diferenţă, am muncit mult, după care am avut ocazia să cumpărăm jumătate de casă de la un prieten care o moştenise“, spunea Iohannis în 2014.

După casa din strada Gheorghe Magheru nr. 35 din Sibiu pierdută în urmă cu 13 ani, Klaus și Carmen Iohannis au rămas și fără imobilul situat pe strada Nicolae Balcescu nr. 29. Este vorba despre spațiul comercial închiriat.

Curtea de Apel Brasov a decis irevocabil în noiembrie 2015, anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 924/01.06.1999 de BNP Radu Gabriel Bucșa, încheiat între pârâții Ioan Baștea, în calitate de vânzător, și Carmen Georgeta Johannis și Klaus Werner Johannis, în calitate de cumpărători, precum și radierea din Cartea Funciară a Sibiului a dreptului de proprietate al soților Iohannis asupra imobilului din strada Nicolae Bălcescu nr. 29.

Miercuri, ministrul de Finanțe susţine că se angajează să spună public dacă Iohannis şi-a cumpărat sau nu casele din banii de meditaţii.