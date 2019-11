Se fac jocurile în PSD! Secretarul general al partidului vrea o „analiză profundă”

Foto: captură Antena 3

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirmă că pentru reconstrucţia partidului este necesară o "analiză profundă, onestă şi transparentă" a ultimelor două scrutine electorale, atât la nivel central, cât şi teritorial, iar acuzaţiile reciproce "nu vor rezolva nimic".



"Dacă tot vrem să reconstruim partidul, atunci ar trebui să începem cu o analiză profundă, onestă şi transparentă a ultimelor două scrutine electorale. Atât la centru, cât şi la nivel teritorial. Să vedem unde am greşit şi care sunt soluţiile pentru următoarele bătălii electorale. Avem cu toţii o răspundere pentru rezultatele de la europarlamentare şi prezidenţiale. Am participat cu toţii la deciziile luate de partid. Unii le-au propus, alţii au tăcut, dar le-am susţinut cu toţii, aproape de fiecare dată în unanimitate. Nu vom rezolva nimic dacă acum vom începe să ne acuzăm unii pe alţii. Ar însemna să mergem mai departe cu aceleaşi neajunsuri care ne-au adus în punctul în care ne aflăm", a scris Fifor, marţi, pe Facebook.



El a adăugat că misiunea actualei conduceri, aleasă în iunie, nu a fost uşoară, în condiţiile în care "mulţi din partid" nu vedeau nicio şansă pentru candidatul PSD de a intra în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.



"Dacă vrem cu adevărat să reconstruim partidul, să spunem lucrurilor pe nume cu onestitate, în forurile statutare de conducere ale partidului. De prea multe ori am lăsat lucrurile importante nerostite sau le-am transferat la categoria 'şi altele'. Actuala echipă de conducere a fost aleasă în cadrul Congresului din 29 iunie, într-un moment dificil pentru partidul nostru. Nu a fost deloc o misiune uşoară. În acel moment sondajele ne plasau la 17% şi mulţi din partid nu dădeau nicio şansă să intrăm în turul 2. Iar, ca şi cum dezastrul din 26 mai nu ar fi fost de-ajuns, a urmat 'cazul Caracal', revenirea subiectului '10 august', blocajele asupra Guvernului prin încălcarea Constituţiei, moţiunea de cenzură prin care PSD a fost înlăturat de la guvernare, învestirea Guvernului PNL. Cu toate astea, am intrat în turul 2, iar în final candidatul nostru a obţinut 34%, dublu faţă de punctul de la care am pornit. E mult? E puţin? Se putea mai mult? Ce trebuie făcut pentru a reveni la intervalul nostru tradiţional?", se întreabă Mihai Fifor.



Secretarul general al PSD admite, însă, că este nevoie, "cu certitudine", de o schimbare la nivelul partidului.



"Toate acestea sunt întrebări la care trebuie să răspundem cu sinceritate în cadrul unui Congres, pe baza unei analize profesioniste. Cu certitudine este nevoie de o schimbare! Sunt alături de cei care susţin acest lucru. Cu sublinierea necesară că, pentru a asigura un viitor sigur partidului nostru, e nevoie de profesionalism, corectitudine, transparenţă şi mai ales unitate şi spirit de echipă. Asta aşteaptă cetăţenii de la noi", a completat Mihai Fifor.



Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte marţi pentru o analiză a rezultatelor înregistrate la prezidenţiale, după ce Viorica Dăncilă a pierdut alegerile în faţa candidatului PNL, actualul preşedinte, Klaus Iohannis.



Potrivit unor surse politice, luni seară, aproximativ 35 de lideri ai organizaţiilor judeţene ale PSD reuniţi la o întâlnire informală convocată de liderul PSD Buzău, Marcel Ciolacu, au decis să solicite în cadrul CExN demisia conducerii partidului - preşedinte, preşedinte executiv, secretar general, vicepreşedinţi.



Conform surselor citate, la întâlnire s-ar fi agreat ca în cazul în care Eugen Teodorovici, preşedintele executiv al PSD, şi Mihai Fifor - secretar general, vor refuza să demisioneze, să se ia calcul suspendarea celor doi din partid sau chiar excluderea. Până la organizarea unui Congres, cel mai probabil anul viitor, în luna februarie, partidul au urma să aibă o conducere colectivă, susţin aceleaşi surse.