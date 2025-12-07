Seara nervilor întinși: care e atmosfera la partide, în București. Tensiune la AUR, Bolojan face naveta la sediul lui Ciucu

2 minute de citit Publicat la 19:05 07 Dec 2025 Modificat la 19:05 07 Dec 2025

sursa: colaj foto Inquam Photos / Octav Ganea / Hepta / Agerpres

Pe măsură ce se apropie ora 21:00, în ziua alegerilor generale pentru Primăria Capitalei, Bucureștiul politic se împarte între calcule, uși închise și lideri pregătiți pentru declarații, oricare ar fi ele, în funcție de rezultat.

Speranță, anxietate, strategii rostogolite în șoaptă – toate acestea se simt în sediile tuturor partidelor mari. Reporterii Antena 3 CNN se află în fiecare dintre aceste puncte fierbinți ale serii electorale.

Tensiune, lideri și întrebarea cea mare: cine preia Capitala?

La sediul PNL, tensiunea s-a instalat devreme. Premierul Ilie Bolojan a trecut pe acolo în urmă cu puțină vreme și nu este exclus să revină la momentul-cheie, la ora 21:00, pentru o eventuală declarație comună.

În aer se simte nerăbdarea unui partid care știe că miza e uriașă: ziua de azi nu este doar despre desemnarea câștigătorului, ci și mesajul care va seta tonul politic pentru următorii ani.

După președintele țării, primarul Capitalei este cea mai importantă funcție politică din România. Primăria Bucureștiului a fost mereu o trambulină către prezidențiale, iar asta apasă greu pe umerii tuturor celor implicați.

În sediul național liberalilor, se discută deja despre primele provocări ale noului primar: bugetul, negocierile pentru majoritate în CGMB și cele 28 de voturi necesare pentru a trece orice proiect. Toți știu că, indiferent cine câștigă, bătălia politică abia începe.

Un sediu plin, lideri sosiți încă de la prânz și calcule reluate la fiecare creștere de prezență

La sediul PSD, agitația a început încă de la prânz. Președintele partidului, secretarul general și mai mulți lideri au intrat grăbiți în sediu, cu telefoanele lipite de ureche și ochii pe tabelele cu prezența la vot.

Se fac calcule pentru toate scenariile posibile. Fiecare creștere de prezență pe sectoare e analizată în timp real. Candidatul partidului este așteptat în jurul orei 19:00, pentru o ultimă rundă de discuții în biroul președintelui.

După ora 21:00, candidatul social democraților va face primele declarații, iar ulterior se așteaptă și apariția președintelui Sorin Grindeanu.

Tensiunea este una controlată, tehnică, cu aerul unei mașinării politice care funcționează în regim de avarie, dar nu își pierde ordinea.

Ședințe, telefoane și un candidat care pendulează între sediu și voluntari

La USR este liniște. Aparent. Însă, dincolo de ușile închise, atmosfera e una densă: ședințe peste ședințe, telefoane, monitorizări și o atenție obsesivă pentru primele rezultate parțiale.

Candidatul USR a trecut prin sectorul 2, unde a vorbit cu voluntarii conectați toată ziua la secțiile de votare. Apoi s-a întors la sediu, unde ziua i s-a împărțit între întâlniri, momente scurte cu familia și revenirea la analiza datelor.

În jurul orei 20:00 sunt așteptați mai mulți lideri, inclusiv președintele USR, Dominic Fritz.

Liniște în curte, freamăt în sediu

La sediul AUR, atmosfera e diferită, în funcție de loc: în curte e liniște, e aproape o tăcere de dinaintea furtunii; în interior, emoția e vizibilă.

Membrii partidului au strâns deja datele din țară, iar în spatele ușilor închise se fac calcule, strategii și scenarii pentru următoarele ore. AUR pregătește terenul pentru declarațiile pe care le va face la ora 21:00: pupitrul e montat, reflectoarele aprinse, iar probele de sunet au fost deja făcute.

Mihai Enache, unul dintre liderii partidului, a vorbit mai devreme despre incidentele semnalate în țară și a cerut autorităților verificări privind posibile încălcări ale legii electorale.