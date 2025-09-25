Ședință tensionată a Coaliției pe tema rectificării bugetare. Ministerele cer 80 de miliarde de lei, Finanțele au de dat doar 35

Bolojan insistă cu concedierea a 13 mii de oameni din administrația locală. Foto: Hepta

Liderii Coaliției s-au reunit joi dimineață la Palatul Victoria pentru a decide cum se împart banii la rectificarea bugetară.

Tensiunile sunt mari, în contextul temerilor că unele instituții ar putea rămâne fără bani de salarii până la finalul anului.

Un alt subiect de natură să încingă spiritele este determinarea premierului Bolojan de a vedea concediați 13 mii de oameni din administrația locală, ceea ce primarii refuză categoric.

ACTUALIZARE: În ședința coaliției s-a convenit asupra rectificării bugetare. Conform celor stabilite, joi actul normativ ar urma sa fie pus în transparență decizională. Luni va mai fi o discuție pe temă, iar marți actul normativ va ar urma să fie adoptat.

În ședința ce guvern care a urmat ședinței coaliției, a fost adoptată, așa cum se stabilise deja la nivel politic, prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază.

Știrea inițială

"În urmă cu puțin timp, liderii coaliției de guvernare au ajuns la Palatul Victoria. Sunt prezenți premierul Bolojan, liderul PSD, Sorin Grindeanu, și alți reprezentanți ai formațiunilor din guvern.

Se discută, într-adevăr, despre rectificarea bugetară, cea care ar trebui să fie pusă chiar astăzi în transparență decizională și să fie adoptată la începutul săptămânii viitoare, în cazul în care liderii reușesc să ajungă la un consens.

Ministerele cer 80 de miliarde. Finanțele oferă mai puțin de jumătate

Potrivit unor surse, ministerele au cerut foarte mulți bani în plus la această rectificare: nu mai puțin de 80 de miliarde de lei, iar suma disponibilă la Ministerul de Finanțe pentru ministere este de doar 35 de miliarde de lei.

Surse politice susțin că această sumă acoperă cheltuielile de funcționare ale statului până la finele anului și nu vor fi riscuri în ceea ce privește salariile funcționarilor.

Cei mai mulți bani ar urma să meargă către Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor. De asemenea, ar urma să fie alocați bani și pentru investițiile din Programul Anghel Saligny. Este vorba de un miliard de lei pentru proiectele care sunt în acest moment în desfășurare.

Bolojan insistă cu concedierea a 13 mii de angajați din administrația locală

Nu este însă singura temă pe care o au de discutat liderii coaliției de guvernare. Ei ar trebui să ajungă la un consens și în ceea ce privește reforma administrației locale, iar aici, deocamdată, lucrurile sunt blocate, pentru că premierul Ilie Bolojan nu pare dispus să renunțe la concedierea a 13 mii de angajați din administrația publică locală.

La rândul lor, social-democrații spun că primarii ar trebui să aibă mână liberă să reducă cheltuielile de acolo de unde consideră de cuviință, atât de la personal, cât și de la bunuri și servicii.

Ședința de joi are loc în contextul în care ministrul de Finanțe a reușit să negocieze la Bruxelles o țintă de deficit de 8,4% din PIB pentru acest an, ceea ce înseamnă, potrivit liderilor politici, vor merge mai mulți bani către investiții", a relatat Alina Tănase, corespondent Antena 3 CNN.