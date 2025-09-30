Șeful Cancelariei explică cum vor fi reduse cheltuielile la Guvern: „Eu am călătorit singur la Roma și am dormit în Ambasadă”

Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca. Foto: Hepta

Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, descrie reorganizarea instituției și regulile de disciplină bugetară, cu accent pe reducerea risipei și pe reguli clare pentru delegații și protocol.

Mihai Jurca spune că reorganizarea Cancelariei are ca obiectiv „reducerea ineficienților și reducerea risipei”, cu o țintă de personal deja anunțată și care urmează să fie pusă în aplicare printr-un act normativ. La partea operațională, flota auto a fost redusă, iar de la 1 octombrie demnitarii nu vor mai avea șoferi, urmând să își conducă singuri mașinile de serviciu. Contractul de protocol cu RA-APPS a fost renegociat, consumul curent este limitat prin plafon lunar per demnitar, iar mesele cu invitați se aprobă punctual, în funcție de justificare.

Pentru deplasări, regulile vizează delegații mai compacte și eliminarea însoțitorilor fără rol esențial. Memorandumurile trimise tardiv, cu cheltuieli deja angajate, nu mai sunt avizate, iar costurile rămân în sarcina persoanelor care le-au făcut. „Eu am călătorit singur la Roma, când am fost la un eveniment pentru reconstrucția Ucrainei, și am dormit în Ambasadă. E important ca fiecare să contribuim la reducerea cheltuielilor, cât se poate”, afirmă Mihai Jurca.

Jurca arată că sunt analizate comasări de structuri, inclusiv varianta unirii Departamentului pentru Românii de Pretutindeni cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Se lucrează la reorganizarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și a Corpului de control al prim-ministrului, cu obiectivul de a clarifica misiunile și fluxurile de lucru. În privința locuințelor administrate de RA-APPS, publicarea listelor ține de Secretariatul General al Guvernului și se va face cu respectarea consimțământului chiriașilor.

La capitolul fiscal, mesajul transmis este că nu se discută creșteri de taxe în acest moment. Nivelul TVA pentru HORECA rămâne neschimbat, cu o reevaluare a încasărilor în sezonul rece. Jurca spune că pachetul trei de reformă – cu componentă locală și de administrație centrală – este în pregătire, cu intenția ca măsurile adoptate să fie stabile și ireversibile.