Candidat surpriză pentru președinția USR PLUS! ”Fac acest pas pentru că USR PLUS nu e într-un punct bun!”

„Îmi anunț candidatura la președinția USR PLUS. Fac acest pas, deloc ușor pentru mine, fiindcă la nivel personal consider că USR PLUS nu e este într-un punct deloc bun. După patru ani de când a fost creat acest partid, după o fuziune, după câteva luni la guvernare, suntem acum aproape la jumătatea scorului nostru maxim și foarte aproape de scorul de la care am pornit în 2016. Cred că e nevoie de un aer proaspăt”, spune senatorul Irinel Darău.

Acesta susține că este „candidatul membrilor USR și PLUS”.

„De ce mi-e teamă pentru USR PLUS acum? Cred că există un risc foarte mare ca povestea PNȚCD să se repete și în 2024 să fim foarte jos.

Cred cu tărie ca dacă-l mai avem pe Dan Barna președinte încă patru ani, președinte al USR PLUS și virtual candidat la prezidențiale, șansele noastre pentru 2024 sunt foarte puține. Nu există niciun argument pentru care Dan Barna să ne poată convinge că ne va duce pe culmile gloriei ”, adaugă Darău.

Candidez pentru președinția USRPLUS. https://irineudarau.ro/salvamusrplus Am intrat în partid pentru visul de a schimba în bine România, iar USRPLUS trebuie să accelereze în această direcție. Altfel, vom rata șansele și vom irosi speranțele unei întregi generații. Membru cu membru, redevenim puternici! #irineupreședinte #salvămUSRPLUS #redevenimputernici Publicată de Irineu Darău pe Joi, 5 august 2021

