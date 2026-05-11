Senatorul USR Ștefan Pălărie acuză PSD că "sabotează o suită de instituţii": "Când nu îşi poate numi oamenii, blochează"

Senatorul USR a atras atenția că suma forfetară nu reprezintă „nişte bani discreţionari”, pe care parlamentarii îi pot băga în buzunar. Foto: Agerpres

Senatorul USR Ştefan Pălărie a declarat, luni, că "o suită de instituţii" ale statului român sunt "sabotate sistemic de PSD, care tergiversează numirile în conducerile acestora" şi cere social-democraţilor să lămurească dacă sunt "sabotorii statului român" sau vin cu bună-credinţă "într-o formulă de măcar consens parlamentar pentru ca aceste instituţii să poată să funcţioneze".

"PSD este astăzi cel mai mare sabotor al României. PSD acţionează astăzi în mod continuu împotriva intereselor statului român. Şi în mod evident, când atenţia principală a presei şi cetăţenilor este îndreptată către Guvern şi formarea unui nou Guvern, aş vrea să vă spun ca reprezentant al Parlamentului ce se întâmplă aici. Astăzi, în şedinţă de Birou permanent, la punctul 14 se va discuta despre o solicitare a Institutului Cultural Român care spune următoarele: mandatul echipei de conducere ICR a expirat în noiembrie 2025, suntem astăzi într-un interimat care va expira pe data de 15 mai, în absenţa unei noi numiri, activitatea instituţiei se desfăşoară în prezent într-un cadru de continuitate administrativă limitată, fără legitimitate", a afirmat Pălărie, într-o declaraţie de presă la Parlament, scrie Agerpres.

Potrivit senatorului USR, ICR precizează în solicitare că este absolut imposibilă organizarea de activităţi culturale pe termen mediu şi lung, neavând o conducere legitimă sau neştiind cine va conduce această instituţie pentru următoarele luni.

Ştefan Pălărie susţine că, în prezent, este o "paralizie a statului român, blocarea unor instituţii" pentru că PSD, "când nu îşi poate numi oamenii, când nu poate controla sau când nu poate impune, blochează"

"Tocmai de aceea mi se pare că este absolut sinistru şi de neînţeles faptul că PSD, un partid parlamentar cu doar 22% din opţiunile electoratului, atunci când nu îşi poate numi oamenii, când nu poate controla sau când nu poate impune, blochează. De asta îl numeam cel mai mare sabotor al României pentru că astăzi sunt o suită de instituţii ale statului român care sunt blocate, sabotate sistemic. Tergiversările de numiri sau de acord politic din noiembrie până acum, în contextul barosului final cu care PSD a lovit România şi anume dărâmarea Guvernului din care face parte, nu mai e deloc o noutate", a afirmat senatorul USR.

El a prezentat o listă a unora dintre instituţiile statului român care nu pot să funcţioneze sau sunt afectate.

"Aş vrea să vă dau o scurtă lista unora dintre instituţiile statului român care astăzi nu pot să funcţioneze sau sunt afectate: vorbim despre ANRE (Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) - trei locuri în Consiliul Administraţie sunt libere; ASF - două locuri libere, din care o funcţie este de vicepreşedinte; Consiliul Legislativ - anul acesta expiră mai multe mandate; Agerpres; Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal - preşedintele acestei instituţii este interimar, Curtea de Conturi - o poziţie vacantă, mai sunt şase poziţii care expiră şi, de asemenea, din partea ICR în lume sunt mai multe filiale care au trecut în interimat şi care vor fi paralizate şi blocate", a arătat Ştefan Pălărie.

Parlamentarul USR face un apel la social-democraţi să lămurească această situaţie.



"Facem (...) un apel la PSD de a ne lămuri, fie că sunt într-adevăr oficial sabotorul statului român pe fiecare arie din statul acesta, că vorbim despre Guvern sau despre Parlament, fie să vină cu bună-credinţă într-o formulă de măcar consens parlamentar pentru ca aceste instituţii să poată să funcţioneze", a adăugat Pălărie.