Senatul a adoptat legea pentru închiderea operațională și financiară a PNRR

Senatul este prima Cameră legislativă sesizată cu acest proiect. Sursa foto: Facebook/Senatul României

Plenul Senatului a aprobat, miercuri, proiectul de lege privind închiderea operaţională şi financiară a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, fiind înregistrate 91 de voturi "pentru", 24 "împotrivă" şi şapte abţineri, potrivit Agerpres.

Conform expunerii de motive, necesitatea reglementării decurge din încheierea, la data de 31 august 2026, a perioadei de implementare a planurilor naţionale de redresare şi rezilienţă, potrivit Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ca urmare a faptului că procesul de închidere a PNRR nu beneficiază de un cadru normativ unitar.

"Proiectul consolidează, într-o structură unitară, dispoziţiile privind termenele de depunere şi de plată a cererilor de transfer, modificarea listelor de proiecte aprobate prin memorandum, preluarea la finanţare a contractelor având ca obiect planurile urbanistice generale, regulile de verificare a costului unitar maxim eligibil în cadrul Investiţiei 1 - Valul Renovării, decontarea cheltuielilor aferente contractelor denunţate sau eliminate de la finanţare în cadrul Componentei 15 - Educaţie, precum şi operaţiunile bugetare determinate de modificarea sursei de finantare a reformelor şi investiţiilor", se mai explică în document.

Senatul este prima Cameră legislativă sesizată cu acest proiect.

Guvernul a operat pe 20 august o redistribuire a fondurilor rămase disponibile, în urma renegocierii planului cu Comisia Europeană. O parte dintre proiectele inițiale au fost eliminate sau reduse, iar banii au fost realocați către investițiile care mai pot fi finalizate și decontate până la termenul-limită. În acest context, noul proiect adoptat de Senat stabilește cadrul pentru închiderea operațională și financiară a PNRR și pentru gestionarea ultimelor cereri de transfer și plăți.