„So much bruiaj". Cristela Georgescu cere intervenția SUA pentru eliberarea soțului său, într-un interviu pentru Mario Nawfal

Cristela Georgescu i s-a plâns lui Mario Nawfal de bruiajul din jurul lui Călin Georgescu. Foto: Mario Nawfal via X

Cristela Georgescu, soția fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, aflat în arest preventiv pentru înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat, a acuzat într-un interviu acordat influencerului MAGA, Mario Nawfal, că se încearcă suprimarea soțului său și a afirmat că autoritățile de la București ignoră situația.

Interviul s-a desfășurat online, în limba engleză, iar Antena 3 CNN a difuzat un fragment din el. În discuția cu Nawfal, Cristela Georgescu a menționat cum, în opinia sa și a susținătorilor, Călin Georgescu a fost boicotat în timpul vizitelor prin țară inclusiv prin mijloace radioelectronice.

"Când Călin mergea prin țară și se întâlnea cu oamenii, aceștia voiau să transmită în direct. Dar când apărea el, transmisiile se încheiau brusc", a susținut soția fostului candidat prezidențial.

Ea a încercat să spună că în zonă era emis semnal de bruiaj (jamming, în engleză), dar nu găsit sau nu a știut cuvântul englezesc corespunzător.

"There was so much bruiaj", a afirmat Cristela Georgescu, în cele din urmă, alegând o combinație de română cu engleză. Mario Nawfal a încercat să o ajute, sugerându-i cuvântul "interference" (interferență, perturbare).

Ea s-a declarat de acord. "Erau atât de multe interferențe, încât oamenii nu puteau transmite", a continuat Cristela Georgescu.

"Am primit amenințări explicite cu moartea, s-a cerut ca el (Călin Georgescu, n.r.) să fie anihilat cu brutalitate", a susținut soția fostului candidat, fără a prezenta dovezi în acest sens.

"Am depus o plângere penală, iar judecătorul a decis că acest lucru nu e de interes public, că nu există pericol social, așa că dosarul a fost închis (...) Eu sunt vocea lui acum (a lui Georgescu, n.r.) pentru că el a fost, practic, redus la tăcere. Chiar și când vorbim, totul este înregistrat. Eu însumi sunt monitorizată. Nu mai trăim într-o democrație în România, ci într-o tiranie", a mai spus ea, tot fără să prezinte dovezi în sprijinul celor afirmate.