<1 minut de citit Publicat la 10:18 29 Noi 2025 Modificat la 10:18 29 Noi 2025

Șoc administrativ: Slatina rămâne fără finanțările europene promise

Slatina se confruntă cu un moment critic după ce toate proiectele depuse de Primăria municipiului pentru finanțare prin ADR Sud-Vest Oltenia au fost respinse. Investițiile, în valoare de peste 200 de milioane de lei, vizau infrastructura orașului, dezvoltarea bazelor sportive, extinderea zonelor de agrement, proiecte sociale și culturale.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Cristian Cismaru, liderul PUSL Olt și fost administrator public al Slatinei, atrage atenția asupra efectelor grave pe termen lung:

„Fiecare proiect respins înseamnă o șansă ratată pentru Slatina. Este nevoie de clarificări urgente și de măsuri pentru a recupera aceste investiții esențiale pentru oraș.”

În luna septembrie, primarul Mario De Mezzo anunța că toate cele 11 proiecte depuse au obținut finanțare, însă datele oficiale din prezent arată contrariul. Neconcordanțele dintre declarațiile publice și situația reală ridică semne de întrebare în rândul cetățenilor.

Comunitatea așteaptă acum explicații și soluții concrete privind viitorul acestor investiții majore pentru Slatina.