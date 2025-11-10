Sondaj INSCOP: Cu ce partide votează tinerii. Surpriza de pe locul 2. "Pentru cei cu vârsta de peste 60 de ani, acest partid nu există"

Surpriza totuşi este locul 2 din sondaj, ocupat de SENS, preferat de tinerii cu vârste între 18 şi 29 de ani. Foto: Getty Images

Cel mai recent sondaj INSCOP, realizat la comanda platformei de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, arată că Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) ocupă primul loc în opţiunile electoratului de până la 59 de ani, în timp ce românii care au peste 60 de ani ar vota în cea mai mare parte cu PSD. Surpriza totuşi este locul 2 din sondaj, ocupat de SENS, preferat de tinerii cu vârste între 18 şi 29 de ani. "Pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, acest partid nu există", a spus directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac, potrivit Agerpres.

Partidul SENS se situează pe locul al doilea în preferinţele românilor cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani. USR ocupă locul al doilea în opţiunile electoratului de 30-44 de ani iar PNL este a doua opţiune a românilor de 45-59 de ani. În cazul respondenţilor de peste 60 de ani, locul doi îl ocupă AUR.

Categoria de vârstă "18-29 ani"

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, persoanele sub 30 de ani ar vota:

34% - AUR

16% - SENS

14% - USR

13% - PNL

9% - PSD

5% - POT

3% - UDMR

3% - SOS România

3% dintre tineri ar opta pentru alt partid, în timp ce nicio persoană din această categorie de vârstă nu a declarat că ar alege un candidat independent.

Categoria de vârstă "30-44 ani"

Totodată, persoanele cuprinse între 30 şi 44 de ani ar alege să voteze, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, astfel:

50% - AUR

18% - USR

11% - PNL

8% - PSD

3% - UDMR

3% - POT

2% ar alege alt partid, 2% - un candidat independent, în timp ce 1% ar vota pentru SENS şi 1% - pentru SOS România.

Categoria de vârstă "45-59 ani"

La această categorie, sondajul arată astfel:

41% dintre votanţi ar pune ştampila pe AUR

19% pe PNL

15% pe PSD

12% pe USR

6% pe UDMR

2% pe POT

2% pe SOS România

1% pe SENS

1% ar vota un candidat independent şi 1% - alt partid.

Categoria de vârstă "peste 60 de ani"

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, statistica persoanelor de peste 60 de ani arată astfel:

38% ar vota PSD

28% ar vota AUR

15% ar vota PNL

7% ar vota USR

5% ar vota UDMR

3% ar vota POT

2% ar vota SOS România

2% - pentru alt partid iar 1% - pentru un candidat independent. Nicio persoană din această categorie de vârstă nu a declarat că ar alege Partidul SENS.

Ştefureac: "Pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, acest partid nu există"

Directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac, evidenţiază o "polarizare accentuată" între generaţii şi "o scindare valorică" între generaţiile formate în contexte socio-politice distincte. Contrastul dintre generaţia 18-29 şi cea de peste 60 de ani ilustrează "două continente politice distincte", a apreciat acesta, potrivit unui comunicat.

Vizualizarea grafică a sondajului poate fi accesată AICI.



"Practic, dacă ar vota doar tinerii de 18-29 de ani, un partid neparlamentar precum SENS ar fi al doilea partid al României, în timp ce pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, acest partid nu există. Dacă seniorii privilegiază stabilitatea şi protecţia socială, tinerii manifestă o preferinţă pentru opţiuni radicale şi schimbare netă. Această polarizare reprezintă o provocare majoră pentru coeziunea democratică şi pentru capacitatea sistemului politic de a formula politici incluzive", a precizat Ştefureac.



Potrivit acestuia, "sprijinul dominant acordat AUR de către categoriile de vârstă 30-44 ani indică o posibilă maturizare a unei orientări anti-sistem care transcende nemulţumirea conjuncturală. Se conturează astfel profilul unui electorat ce articulează o critică sistemică a ordinii politice post-1989, combinând revendicări socio-economice cu elemente de naţionalism şi neîncredere instituţională"



"De asemenea, rezultatele Barometrului Informat.ro-INSCOP relevă incapacitatea partidelor mari de a depăşi praguri simbolice de susţinere în rândul tinerilor şi al adulţilor activi. Slăbirea acestor poli indică o criză gravă a reprezentării politice pe fondul diminuării încrederii în competenţa şi autenticitatea elitelor care au dominat scena politică în ultimele două decenii", a menţionat directorul INSCOP.



Datele au fost culese în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie prin metoda CATI (interviuri telefonice). Volumul eşantionului simplu, stratificat este de 3.000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României. Studiul a fost realizat la comanda platformei de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.