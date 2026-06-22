Sorin Cîmpeanu, despre negocierile cu AUR pentru guvernul Veștea: „Dacă contribuie la deblocarea situației, e un partid responsabil”

1 minut de citit Publicat la 20:34 22 Iun 2026 Modificat la 20:34 22 Iun 2026

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Sorin Cîmpeanu, propus ministru la portofoliul Apărării în guvernul Veștea, susține că discuțiile care s-au purtat cu AUR au fost „constructive” și că formațiunea extremistă poate fi caracterizată ca un „partid responsabil” dacă „contribuie la deblocarea situației” și la „instalarea unui guvern stabil”.

Sorin Cîmpeanu a calificat negocierile cu AUR pentru sprijinirea guvernului Veștea drept „constructive” și a spus că în cadrul lor „s-a înțeles nevoia României de a avea un guvern stabil”.

„A fost o discuție constructivă, în care s-a înțeles nevoia României de a avea un guvern stabil. M-aștept să se înțeleagă că România își va continua parcursul european și de stat NATO și democratic, să înțeleagă toate partidele responsabile care vor vota guvernul în seara asta.

A fost o abordare constructivă, s-a discutat de unele aspecte de ordin economic pe care le va anunța premierul desemnat. Mi s-a lăsat senzația că a fost o discuție constructivă, dacă mă înșel, să fie păcatul meu.

Au fost cerute măsuri economice care vor fi analizate, iar premierul va face un anunț.

Vreau să vă spun că nu s-a discutat despre funcții, s-a discutat de nevoia unor măsuri economice pe care partidul pe care îl reprezint le consideră necesare.

(...) Dacă AUR contribuie la deblocarea acestei situații și la instalarea unui guvern stabil, este un lucru bun pentru România și asta caracterizează un partid responsabil”, a spus Sorin Cîmpeanu, luni seară.

Întrebat dacă crede că guvernul Veștea va trece de votul de învestitură, Cîmpeanu a răspuns:

„Eu, la vârsta mea, sunt mai calculat, siguranța 100% nu există”.