Sorin Grindeanu, despre Florin Cîţu: "Devine mielușel și vrea consultare cu specialiștii PSD"

"Brusc, Cîțu devine mielușel și vrea consultare cu specialiștii PSD! Nu-l credem! Până acum, au măsluit datele pandemiei - și asta o arată chiar scandalul din Guvern, generat de șantajul lui Vlad Voiculescu ca să-și mențină scaunul!

Până zilele trecute spunea că suntem analfabeți și nu știm să citim bugetul! Acum, vrea doar să folosească PSD drept scut! E speriat rău de indignarea populară în fata restrictiilor haotice, comunicate catastrofal.

Guvernarea tip Cîțu = mitocănie politică + amenințări la adresa românilor + cifre măsluite + primitivism economico-social", a scris Sorin Grindeanu pe contul său de Facebook.

Florin Cîţu, dispus să discute cu toţi specialiştii

Premierul Florin Cîţu a afirmat, în cursul zilei de luni, că este dispus să stea la masă şi să se consulte cu toţi specialiştii, în vederea obţinerii celei mai bune soluţii pentru români, în contextul pandemiei.

"Îi înţeleg pe români că după un an de zile au obosit. Toţi am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile şi am făcut toate eforturile (...) Eu sunt gata să stau la masă cu oricine pentru a-i ajuta pe români în această perioadă dificilă", a declarat premierul Florin Cîţu.

Ciolacu anunţă că PSD va cere o comisie de anchete parlamentare

Președintele social - democraților susține că inițiativa la dialog a premierului vine mult prea târziu, iar PSD este dispus să ceară înființarea unei comisii de anchete parlamentare, care va privi falsificarea datelor pandemiei.

"Am decis azi, în Biroul Permanent Național, depunerea solicitării privind înființarea unei comisii de anchete parlamentare, care privește falsificarea datelor pandemiei.

Pandemia este o problemă de siguranță națională, iar difuzarea de informații false este extrem de gravă şi penală. Sper ca USR să nu închidă ideea de transparență şi să voteze înființarea acestei comisii", a declarat Marcel Ciolacu, în timpul unei conferințe de presă la PSD.



