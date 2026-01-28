Sorin Grindeanu: Miniştrii Energiei şi Muncii pregătesc un program de măsuri de protecţie pentru categoriile sociale vulnerabile

Sorin Grindeanu a mai subliniat că PSD înţelege perfect constrângerile bugetare / Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri, după întâlnirea cu reprezentanţii PSD din Guvernul Bolojan că toate şantierele legate de infrastructura medicală şi cea de transport trebuie să aibă finanţare. El anunţă că miniştrii de la Energie şi Muncă pregătesc un program de măsuri de protecţie a populaţiei cel mai expuse riscurilor sociale: pensionarii cu venituri mici, copiii cu dizabilităţi şi cei din familii cu probleme materiale severe, potrivit news.ro.

„Programul de relansare economică trebuie adoptat cât mai rapid, la pachet, cu reforma administraţiei, fiindcă tergiversările se măsoară în mii de locuri de muncă pierdute şi firme închise! Pe lângă acest program, am discutat, astăzi cu echipa PSD din Guvern despre marile proiecte de investiţii din fiecare domeniu. Ele reprezintă priorităţi în bugetul pe 2026”, a transmis preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu miniştii PSD.

Grindeanu arată că „toate şantierele legate de infrastructura medicală şi cea de transport trebuie să aibă finanţare asigurată pentru ca ritmul de lucru să permită, în special, finalizarea obiectivelor prinse în PNRR”.



„Şi programele de sprijin pentru agricultori, demarate de câţiva ani de miniştrii PSD, trebuie continuate! Datele oficiale ale INS arată că au început deja să producă efecte certe, mai exact o creştere solidă a producţiei”, subliniază Grindeanu.



„Înţelegem perfect constrângerile bugetare, dar nu înseamnă că trebuie să-i lăsăm fără ajutor pe cei nevoiaşi, într-o perioadă în care inflaţia rămâne ridicată! Susţinerea economiei şi protecţia socială nu sunt principii care se exclud, ci se completează. Este momentul să acţionăm astăzi, pentru ca fiecare familie şi fiecare firmă românească să aibă speranţă mâine”, menţionează Sorin Grindeanu.