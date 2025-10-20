Sorin Grindeanu și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PSD. Lista cu liderii partidului propuși de el în noua conducere

Sorin Grindeanu, președinte interimar al Partidului Social Democrat. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Sorin Grindeanu, președinte interimar al Partidului Social Democrat, și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al PSD, în perspectiva Congresului din 7 noiembrie, însoțită de o scrisoare de intenție și lista echipei de conducere pe care o propune.

În mesajul transmis colegilor de partid, Grindeanu subliniază necesitatea reîntoarcerii la valorile tradiționale ale social-democrației și reconectarea conducerii centrale cu baza partidului. „Atunci când PSD a acționat unitar, în sprijinul cetățenilor și al valorilor noastre doctrinare tradiționale, românii ne-au susținut și ne-au apreciat prin votul dat la urne”, se arată în scrisoarea de intenție.

Sub sloganul „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!”, Sorin Grindeanu mizează pe o echipă formată din lideri cu susținere electorală, „tineri, dar validați deja la urne”, activi în administrația locală, Parlamentul României sau Parlamentul European.

Componența echipei propuse de Sorin Grindeanu

Prim-vicepreședinți:

Bogdan-Gruia Ivan Victor Negrescu Marius Oprescu Ionuț-Florin Pucheanu Corneliu Ștefan

Vicepreședinți:

Daniel Băluță Adrian-Dragoș Benea Gheorghe Cârciu Francisk-Iulian Chiriac Mihnea Cosmin Costoiu Vasile Sebastian Dîncu Andrei Dolineaschi Marius-Alexandru Dunca Doina Elena Fedorovici Gabriela Firea Adrian-Ionuț Gâdea Aladin-Gigi Georgescu Dumitrița Gliga Romeo-Daniel Lungu Silvia-Claudia Mihalcea Laurențiu Nistor Constantin Rădulescu Gheorghe Șoldan Adriana-Diana Tușa Gabriel-Valer Zetea

Grindeanu afirmă că își propune să conducă partidul într-o manieră inclusivă și eficientă, cu accent pe politici publice coerente și recredibilizarea PSD în fața electoratului: „Doar în acest mod, vom redeveni prima opțiune a românilor dezamăgiți de politicile de austeritate ale dreptei și, mai ales, a celor care au înțeles pericolul ascuns în opțiunile extremiste”.

Congresul PSD, programat pentru 7 noiembrie 2025, va decide viitoarea conducere a partidului.