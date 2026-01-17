Soții Iohannis și-au achitat datoriile pentru care Primăria Sibiu a emis somații

Carmen și Klaus Iohannis. sursa foto: Hepta

Soții Klaus și Carmen Iohannis și-au achitat între timp restanțele pentru care fuseseră emise somații de plată. Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, Primăria municipiului Sibiu a precizat că „în prezent, persoanele indicate nu au datorii către bugetul local”. Datoriile erau mai vechi, acesta fiind motivul transmiterii somațiilor, spun oficialii administrației locale.

Anul trecut, Primăria Sibiu e trimis două somații de plată pe numele soților Iohannis, conform informațiilor publicate pe site-ul instituției. Una dintre somații a fost emisă pe numele soției fostului președinte al României, iar cealaltă pe numele ambilor soți.

Suma pentru care au fost emise somațiile și tipul exact al datoriei nu pot fi făcute publice, întrucât reprezintă secret fiscal. Astfel de somații sunt transmise atunci când persoane cu domiciliul în localitate sau care dețin proprietăți pe raza municipiului înregistrează restanțe la plata taxelor și impozitelor locale.

Klaus și Carmen Iohannis dețin împreună șase imobile în municipiul Sibiu.

În paralel, Statul Român a inițiat o acțiune în instanță împotriva fostului președinte al României, Klaus Iohannis. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov solicită obligarea acestuia la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se menţionează într-un comunicat emis anterior de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Potrivit ANAF, în condițiile în care pârâții, respectiv familia Iohannis, au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii a fost solicitată și instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor datorate statului.

„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, au precizat reprezentanţii ANAF.

La începutul lunii octombrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că a preluat, în condițiile legii, jumătate dintr-un imobil situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din municipiul Sibiu, care a aparținut familiei Iohannis, ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.