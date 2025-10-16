„Specialii” de la Guvern. Au pensie și 4 locuri de muncă. Tupeul unui consilier: „Nu e treaba dumneavoastră ce fac eu aici”

Consilieri din Guvern încasează până la 5 venituri, unele din pensii speciale și din joburi la stat. Foto: gov.ro

Mai mulți angajați ai Secretariatului General al Guvernului (SGG) primesc atât pensie, cât și salariu de la stat, iar unii dintre ei au funcții și în alte instituții publice. Printre aceștia se numără foști militari sau consilieri cu venituri lunare care depășesc zeci de mii de lei.

Unul dintre aceștia este Valentin Ghioda, consilier superior în cadrul SGG, care are o pensie militară de 7.900 de lei și un salariu de 6.400 de lei.

Acesta a declarat, într-o discuție telefonică purtată cu jurnalista Gina Vacariu, că a obținut postul prin concurs, în 2016, și că își desfășoară activitatea pe documente clasificate.

Discuția integrală

Gina Vacariu: Cu ce vă ocupați? Dvs. aveți și o pensie militară.

Valentin Ghioda: Eu am intrat prin concurs în această funcție, am dat concurs așa cum este legal, în 2016. Activez în cadrul SGG, nu e treaba dvs. ce fac eu aici.

Gina Vacariu: Ba da, sunteți angajat pe bani publici.

Valentin Ghioda: Păi da. Faceți o solicitare scrisă Secretariatului General al Guvernului, nu trebuie să vă spun eu la telefon. Vi s-a cășunat pe mine așa, adică văd că e o chestie dintr-o dată, nu văd care e situația așa de gravă încât să primesc și telefoane, să văd articole în presă, adică zici că sunt singurul din țara asta sau ce s-a întâmplat? Eu am nevoie mental (n.r. de locul de muncă), nu financiar neapărat. În momentul în care ai ieșit la pensie ai sentimentul acela de inutilitate.

Gina Vacariu: Pensia dvs. militară este de 7.900 de lei pe lună.

Valentin Ghioda: Da, sunt informații publice, nu mi se pare corect. De ce trebuie să știe vecinii mei din bloc că eu am lucrat în SRI? Poate nu am vrut să știe.

Gina Vacariu: Pe premierul Bolojan cum îl ajutați?

Valentin Ghioda: Nu l-am văzut niciodată. Lucrăm în aceeași clădire, dar îmi desfășor activitatea în alte domenii specific activității pe care am desfășurat-o anterior, adică pe documente clasificate. Nu a avut cine să mă bată la concurs atâta vreme cât timp 21 de ani am lucrat cu documente clasificate, deci era aproape imposibil.

Gina Vacariu: E greu jobul la SGG? E solicitant?

Valentin Ghioda: Este... ca orice funcție care necesită implicare, atenție. Sunt documente clasificate, trebuie să fii foarte atent cu toate astea.

Este, eu nu vin să-mi pierd timpul, nu vin să stau, să mă uit pe ceas. Dacă se hotărăște că nu se mai acceptă cumul-pensie, la revedere, am plecat acasă și gata.

Lista consilierilor SGG care încasează venituri din mai multe funcții publice

Valentin Ghioda- consilier superior SGG

2 terenuri;

1 apartament în București;

o casă de vacanță în Dâmbovița;

pensie militară (UM 0994 București) - 7.900 de lei /lună;

/lună; președinte Asociație de bloc: 3.600 de lei;

consilier SGG: 6.400 de lei

Răzvan Mihalcea - consilier superior SGG

salariu Direcția Generală Financiară MAI: 29.818 lei;

salariu Administrația Națională de Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 - activitate economică, Leordeni: 21.838 de lei;

salariu SGG: 21.588 de lei;

pensie: 8.750 de lei

Viorel Seredenciuc - consilier superior SGG

salariu consilier ministru, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: 37.071 de lei;

salariu administrativ neexecutiv SC ACET SA Suceava: 76.908 de lei;

salariu administrator neexecutiv SC Parcuri Industriale Bucovina SA Suceava: 18.000 de lei;

consilier superior SGG: 44.924 de lei;

pensie de 4.200 de lei/lună.

Dragoș Ștefănescu - director în cadru SGG