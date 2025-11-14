Surse: Cel mai chiulangiu senator este anchetat pentru furt. A luat dintr-un hotel un rucsac și a plecat cu el

1 minut de citit Publicat la 18:23 14 Noi 2025 Modificat la 19:22 14 Noi 2025

Un dosar penal ar fi fost întocmit pe numele senatorului Gheorghe Daniel-Paul-Romeo pentru furt. FOTO: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un senator ales pe listele SOS România este acuzat de polițiști că a furat dintr-un hotel un rucsac ce conținea o tabletă și bani, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Un dosar penal ar fi fost întocmit pe numele senatorului Gheorghe Daniel-Paul-Romeo pentru furt, ales pe listele SOS România, partid din care a demisionat la scurt timp după alegeri pentru a se afilia grupului parlamentar al PSD.

Polițiștii din Piatra-Neamț au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel din municipiu un rucsac.

După vizionarea imaginilor, s-a stabilit faptul că rucsacul a fost luat de către un bărbat, identificat în persoana senatorului Gheorghe Daniel-Paul-Romeo. După ce l-au depistat pe suspect, polițiștii au verificat portbagajul autoturismului acestuia și au descoperit rucsacul furat.

Păgubitul este un tânăr care a povestit polițiștilor că a strâns banii pentru o petrecere. În rucsac se aflau o tableta iPad și suma de 1.500 lei. Toate bunurile acestuia au fost recuperate.

Senatorul Gheorghe Daniel-Paul-Romeo a spus că a luat "din greșeală" rucsacul plin cu bani

Când a fost întrebat de ce a luat ghiozdanul, Gheorghe Daniel-Paul-Romeo a precizat că l-a luat “din greșeală”, au mai precizat sursele Antena 3 CNN.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Totodată, ancheta este în plină desfășurare.

Daniel Paul Romeo Gheorghe a doborât recordul de absențe în Parlamentul României. El este senatorul care a strâns în primele cinci luni ale anului cele mai multe absențe nemotivate, conform HotNews.

El a fost ales pe listele partidului condus de Diana Șoșoacă, S.O.S. România. La scurt timp de la alegerea sa, în februarie, senatorul Daniel Paul Romeo Gheorghe și-a dat demisia din partid. În iunie, el și-a anunțat afilierea la grupul parlamentar al PSD, fără să intre și în partid, însă, conform site-ului Senatului.