Plafonarea adaosurilor comerciale la 17 alimente de bază va fi prelungită cu 6 luni

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că românii vor avea în continuare acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici, după ce coaliţia de guvernare a decis menţinerea plafonării adaosului comercial pentru acestea.

"Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici! Coaliţia a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente. Mă bucur că argumentele specialiştilor PSD au fost ascultate şi înţelese de partenerii de guvernare. Urmează ca transpunerea deciziei coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie - la care expira măsura - să fie prelungit", a scris Grindeanu, pe Facebook.

El a adăugat că aceasta este o decizie "corectă", pe care PSD a susţinut-o, având în vedere că plafonarea a contribuit la menţinerea unor preţuri mai mici la alimente şi a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii.

"Mă întreb dacă cei care au adus public, chiar şi astăzi, argumente împotriva acestei măsuri dorm bine când ştiu clar ce impact negativ ar aduce stoparea ei. De aceea, le reamintesc: în condiţiile creşterii explozive a preţurilor, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar reprezenta o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie şi excluziune socială în 2026", a transmis liderul PSD.

Potrivit unor surse politice, reprezentanţii Coaliţiei au decis prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă şase luni.

Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită, în baza dialogului din Coaliţie, a anunţat marţi deputatul PSD Marius Budăi.



"Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită! Argumentele de bun simţ exprimate de PSD în cadrul dialogului din Coaliţie au triumfat în faţa orgoliilor politice mărunte! Chiar dacă facem parte dintr-o guvernare incomodă, important este să ne luptăm pentru ceea ce este în interesul celor care ne-au votat!", a scris Marius Budăi într-o postare pe pagina sa de facebook.



Acesta a subliniat că alături de colegii săi din PSD a acţionat pe toate canalele oficiale şi neoficiale pentru a obţine acest succes important pentru românii cu venituri mici şi medii.



"Este un rezultat bun pentru cetăţeni!", a susţinut Budăi.



O şedinţă a coaliţiei de guvernare, care durează de aproximativ patru ore, este în desfăşurare la Palatul Victoria.