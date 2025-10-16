Surse: PSD va avea 5 prim-vicepreşedinţi şi 20 de vicepreședinţi. Numele surpriză de pe lista lui Sorin Grindeanu

Numele de pe lista lui Sorin Grindeanu. Cu cine vrea liderul social-democrat să conducă PSD după Congresul din 7 noiembrie. Foto: Agerpres

PSD pune la punct ultimele detalii pentru Congresul de luna viitoare. Sorin Grindeanu mai are timp, până luni, să-şi creioneze echipa alături de care va candida. Vor fi schimbări importante în conducerea partidului, informează Antena 3 CNN. Sorin Grindeanu e singurul candidat la funcţia de preşedinte PSD, la alegerile interne din 7 noiembrie, iar luni, 20 octombrie, va fi depusă moțiunea sa, care va cuprinde atât programul politic, cât şi noua echipă de conducere în PSD.

Secretarul general în noua conducere va fi Claudiu Manda. Liderul PSD Dolj preia funcţia de la Paul Stănescu, cel care a ocupat-o nu mai puţin de 6 ani.

„Viitoarea conducere națională a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar și să găsească cele mai bune soluții de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant”, a postat Manda pe Facebook.

Ar urma ca PSD să aibă 5 prim-vicepreşedinţi: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Ionuț Pucheanu, Corneliu Ştefan şi Marius Oprescu.

Gabriela Firea ar primi un post de vicepreşedinte

Va creşte şi numărul vicepreşedinţilor în noua conducere PSD, vor fi 20 în comparaţie cu cei 16 de acum. Social-democraţii vor avea 12 vicepreşedinţi pe domenii şi 8 pe regiuni.

Conform unor surse, Gabriela Firea va ocupa un scaun de vicepreședinte în noua conducere PSD, la fel ca europarlamentarii Dragoş Benea şi Mihai Tudose. De asemenea, şi Daniel Băluţă ar urma să aibă un post de vicepreşedinte în PSD. Iar Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, şi Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș, își vor păstra pozițiile de vicepreședinți.

Până luni, mai este timp pentru discuţii în interiorul partidului, pentru că luni va fi depusă moțiunea lui Sorin Grindeanu, care va cuprinde atât programul politic, cât şi noua echipă de conducere în PSD.

PSD nu va mai fi un partid „progresist”

Liderii PSD au decis și să modifice statutul, renunțând la termenul „progresist”.

„Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PSD, am propus o modificare esențială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară.

Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi.

Prin această modificare, #PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român.

Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, a transmis liderul interimar Sorin Grindeanu.