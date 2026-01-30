Surse: Sorin Grindeanu a fost la Nicușor Dan. Ce au discutat cei doi. Urmează ca liderii Coaliției să meargă împreună la Cotroceni

Nicușor Dan îl salută pe Sorin Grindeanu/ Consultări cu PSD în iunie Foto: Administrația Prezidențială

Nicuşor Dan vrea să-i convingă pe Ilie Bolojan şi pe Sorin Grindeanu să nu rupă Coaliţia, în ciuda războiului deschis dintre PSD şi PNL. Preşedintele s-a întâlnit pe rând cu liderii partidelor de la guvernare, înainte de a avea o discuţie comună cu ei. Nicuşor Dan le-a spus că nu e de acord cu înlocuirea lui Bolojan, înainte de rotaţia premierilor, din aprilie 2027. Discuţia cu toţi liderii coaliţiei ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare.

Surse Antena 3 CNN au declarat că și Sorin Grindeanu a fost chemat la Cotroceni, joi seara. Potrivit acestora, „a fost o discuție bună” cu președintele, în care liderul PSD i-a prezentat șefului statului, printre altele, și prioritățile partidului în ceea ce privește bugetul.

Aceleași surse spun că președintele a dat de înțeles că urmează să îi cheme pe toți liderii Coaliției la o discuție, însă nu a spus și când. Cel mai probabil, aceasta va avea loc la începutul săptămânii viitoare.

De asemenea, săptămâna viitoare ar urma să aibă loc și o ședință a Coaliției, dar fără participarea lui Grindeanu, care va fi înlocuit de Marian Neacșu. La întâlnire se vor finala ultimele discuții pe angajarea răspunderii Guvernului pentru tăierile din administrație și pentru măsurile de relansare economică. Surse din PSD spun că acestea sunt toate stabilite și că a mai rămas doar ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să spună ce va fi finanțat prin grant și ce prin credit fiscal, asta după discuțiile de la Bruxelles.

Încă nu e clar dacă va fi o ordonanța de urgență sau o angajare a Guvernului, mai spun sursele citate.

Legat de numirile șefilor de la servicii, sursele Antena 3 CNN spun că la întâlnirea de la Cotroceni nu s-a vorbit nimic de nume, că PSD vrea SRI în continuare, însă sunt negocieri.