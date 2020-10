În acelaşi timp, cei de la PLUS vor paritate unu la unu cu USR, iar scandalul ia amplaore pe zi ce trece deoarece negocierile sunt în impas.

Este greu de spus cine se va putea mulțumi cu mai puține locuri însă este foarte probabil ca dezavantajul să fie în zona celor de la PLUS, partidul lui Dacian Cioloș.

Sunt negocieri intense între cei de la USR și cei de la PLUS pentru lista de la alegerile parlamentare, asta pentru că cele două formațiuni vor candida în alianță la viitoarele algeri iar cei de la PLUS vor partitate de unu la unu pe liste, iar USR ar vrea sa fie doi candidați de la USR și un candidat PLUS, și tot așa.

Rămâne de văzut dacă vor ajunge la un consens pe acestă temă, pentru că mai este puțin timp până când vor trebui finalizate listele pentru algerile parlametare și ele vor trebui și validate.

Surse politice spun că cei care l-au criticat până acum pe Dan Barna au șanse mai puține să prindă un loc în Parlamentul României. Cei care ar urma să nu se mai regăsească pe listele pentru viitorul Parlament din tabara lui Barna, ar fi Vlad Alexandrescu și Cosette Chichirau.

Taberele din USR, dispută fără precedent din cauza listelor pentru parlamentare