Tanczos Barna: „Salariile din administrația publică locală sunt incorect de mici”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marți că salariile din administrația publică locală sunt „incorect de mici”, însă a explicat că este „greu” să fie majorate acum. El a amintit că reprezentanții UDMR au semnalat acest lucru încă din anii 2021-2022, „pe timp de pace”, când o decizie putea fi luată în tihnă, dar „nu s-a vrut, nu s-a putut”, relatează Agerpres.

„Nu încercăm să facem altceva decât să ne facem treaba acolo unde suntem. (...) Salariile din administrația publică locală sunt incorect de mici și îmi aduc aminte de o discuție, nu știu dacă v-am mai povestit, din 2021, în cadrul unei coaliții unde domnul Kelemen Hunor punea pe masă această problemă, 'pe timp de pace', cum s-ar spune, nu într-o perioadă cu reduceri de deficit, nu într-o perioadă de presiune maximă pe bugetul național, ci pe timp de pace, când lucrurile se pot discuta așezat, lucrurile pot fi decise în tihnă și se pot rezolva probleme. Atunci, din păcate, am primit un răspuns care pe mine m-a șocat - este deja o anecdotă. (...)

E greu acum, în această perioadă, să redeschidem această problemă, de aceea am insistat noi atunci că trebuia rezolvată încă din 2021-2022, nu s-a vrut, nu s-a putut, dar cu siguranță avem nevoie de o soluție cât se poate de repede pe acest palier', a declarat vicepremierul la dezbaterea pe tema reformei administrative din Parlament.

Tanczos Barna a adăugat, de asemenea, că efectele reformei administrației în ministere vor fi mici și a atras atenția că este nevoie de măsuri cu impact major în buget la „cele mai grele instituții din această țară”

„10% de la administrația centrală și arborele acela, 'toaletarea' aceea despre care ați vorbit. Crengile cele mai groase ale acestui copac, pom, cum s-ar numi, sunt la Ministerul Afacerilor Interne, la MAPN, la Educație, Sănătate, Finanțe și cam aceasta este ordinea descrescătoare. Noi, dacă nu 'toaletăm' fiecare creangă groasă, ajungem să punem presiune pe cele mai subțiri și fără efect semnificativ.

Astăzi, aceste sisteme nu pot fi 'toaletate' din diverse motive, nu vreau să intrăm în această discuție, motiv pentru care toaletarea o să aibă un efect relativ mic. Se va concentra pe Ministerul Agriculturii, de exemplu, se va concentra pe administrația județeană din deconcentrate, de la Muncă, de la Agricultură, Cultură. Și acele ministere nu vor face mare lucru, din păcate, și cred în continuare că avem nevoie de măsuri și la cele mai grele instituții din această țară, care au un impact major pe tot ce înseamnă buget”, a spus vicepremierul.

Fostul ministru al Finanțelor a adăugat că este și opinia UDMR că impozitul pe venit trebuie să rămână în proporții de 100% la nivel local.

„Cât am fost la Finanțe, am văzut care au fost alternativele și soluțiile. Cred că anul trecut am avut o implementare corectă, principială, a acestei reguli de care noi, cei din UDMR, ne ținem de la bun început: că impozitul pe venit trebuie să rămână în proporții de 100% la nivel local.

Acest lucru trebuie continuat și în 2026. Cu siguranță, formulele din interior ne pot ajuta să facem economii și la bugetul național, că se poate face acest lucru într-o formă de solidaritate. Anul trecut a fost primul an când și Bucureștiul a contribuit la ridicarea celor cu venituri mai mici. (...) Dacă acest fond de solidaritate ne-a ajutat foarte mult, să înțeleagă toată lumea că și județele cu venituri mari și Bucureștiul trebuie să contribuie la această echilibrare a situației în mediul rural”, a transmis vicepremierul.

Funcționari publici din peste 1.300 de primării din toată țara au fost astăzi în grevă de avertisment timp de două ore. Edilii au amenințat Guvernul Bolojan că vor intra în grevă generală dacă reforma administrației publice este adoptată în forma actuală.