Tăriceanu: Acesta este motivul pentru care noi ne-am retras de la guvernare

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat luni că o formulă de guvernare constituită în jurul PSD nu i se pare una fezabilă.

Întrebat cum vede ideea formări unui guvern alături de PSD şi Pro România, el a răspuns: „Am serioase îndoieli, ca să nu spun că sunt categoric în dubiu că preşedintele va mai desemna pentru a patra oară un premier din partea PSD. Această formulă nu mi se pare una fezabilă”.



„Chiar dacă nu este un candidat din partea PSD, rămân cu aceleaşi îndoieli serioase că preşedintele mai acceptă o formulă care să se bazeze pe o majoritate coagulată în jurul PSD. Cel puţin din perspectiva mea, PSD şi coaliţia din care am făcut parte s-a erodat atât de mult, s-a consumat atât de mult, încât nu mai are sprijinul popular necesar şi acest lucru se vede din sondaje. În momentul în care sondajele indică că peste 70% din populaţie consideră că România se îndreaptă între o direcţie greşită, este clar că o astfel de formulă nu mai are suflul necesar, nu mai are resursa necesară pentru a guverna credibil şi acesta este motivul pentru care nu vreau să facem parte dintre asemenea formulă şi nici nu cred că preşedintele va merge pe o asemenea formulă, să deseneze o formulă în care PSD să fie actorul principal. E motivul pentru care noi ne-am retras de la guvernare şi cred că este aşa e normal, corect, democratic - să se încerce o altă formulă politică, care beneficiază de încrederea opiniei publice şi care poate să vină cu o serie de măsuri de guvernare până la alegerile viitoare din 2020”, a mai spus Tăriceanu.

