Tăriceanu îi dă dreptate Corinei Crețu: „Sunt convins că este animată de foarte bune intenţii”

Comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, care a avertizat că România pierde bani din lipsa proiectelor, este „animată de foarte bune intenţii”, consideră preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE.



„Nu am văzut scrisoarea doamnei Corina Creţu. Sunt convins că este animată de foarte bune intenţii. Cred că ce spunea are mai mult de un sâmbure de adevăr pentru că şi Comisa Europeană are fondurile care sunt alocate pentru acest exerciţiu financiar, dar, într-adevăr, proiectele trebuie să fie pregătite. Nu se pot da bani - vă dăm bani şi făceţi ce vreţi cu ei. Nu! Ei se dau pe proiecte. Şi, din câte ştiu, unuia din proiectele de care se discută de foarte multă vreme la nivelul României, autostrada Piteşti-Sibiu. (...) De coridorul paneuropean discutăm de atât de multă vreme, încât proiectul ar fi trebuit pregătit. Adică, el să poată să ajungă pentru finanţare. Au împărţit acest tronson în 5 bucăţi, au făcut studii de fezabilitate. Nu sunt bune studiile decât pe două sau trei tronsoane. Pe încă două s-au oprit cu ele. O problemă, trebuie să recunoaştem, avem la nivelul Ministerului Transporturilor. Nu ştiu însă care este stadiul actual. Nu vreau să înţelegi de aici că este o critică deschisă pentru minister, pentru ministru. Nu stă ministrul să facă studiile... pentru funcţionarii din minister, pentru celelalte instituţii din subordinea ministerului. Nu ştiu cât de mult au progresat”, a declarat Tăriceanu luni la Senat.

Comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, a afirmat luni că nu mai acceptă insulte din partea Guvernului României, în contextul în care a avertizat de nenumărate ori autorităţile de la Bucureşti că România pierde bani din lipsa proiectelor, şi a adăgat că a fost apostrofată că spune lucrurilor pe nume.