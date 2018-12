Tăriceanu, la Consiiul Naţional al PSD: Am ajuns în ultimul ceas pentru a hotărî măsurile care trebuie luate pentru ca abuzurile să nu mai fie posibile

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, prezent duminică la şedinţa Consiliului Naţional al PSD, şi-a exprimat convingerea că a sosit "ultimul ceas" în care Puterea şi Opoziţia se mai pot aşeza la aceeaşi masă pentru a hotărî măsurile care trebuie luate astfel încât abuzurile să nu mai fie posibile.



"Consider că am ajuns în ultimul ceas în care ne mai putem aşeza la masă, Putere şi Opoziţie, Parlament şi Guvern, preşedinte şi societate civilă, pentru a hotărî măsurile care trebuie luate pentru ca abuzurile să nu mai fie posibile, pentru ca justiţia să devină accesibilă oricui, iar nedreptăţile să fie pe cât posibil îndreptate. Şi dacă ei nu vor să o facă, o putem face noi, pentru că datorăm asta miilor de familii pe care sistemul le-a abuzat şi pentru că a venit timpul să iertăm, să ne unim şi să întoarcem o pagină pe care nimeni nu o consideră că este exemplară sau pentru mândria noastră, este ruşinea noastră", a spus preşedintele Senatului.



El a adăugat că marea majoritate a românilor sunt conştienţi că în justiţia din România "s-au produs grave abuzuri" cu implicaţii majore în viaţa politică, economică şi socială a ţării. Tăriceanu a adăugat că aceste abuzuri au avut drept consecinţă deteriorarea vieţii politice şi acapararea mediului economic de către oameni şi companii "apropiate statului paralel".



"Implicarea în mediul politic a procurorilor, serviciilor de informaţii sau a instanţelor s-a făcut întotdeauna în mod partizan. Aşa s-a ajuns ca un număr redus de persoane - ca Maior şi Coldea, cum este doamna Kovesi şi Livia Stanciu - să stabilească cine poate fi preşedintele României sau cine poate fi ministru, până la cine poate fi numit director general într-un minister sau altul. Lucrurile au luat-o complet razna începând cu anul 2010 şi sistemul nu a dat înapoi nici după schimbarea locatarului de la Cotroceni. Dimpotrivă. Înalţilor demnitari li se fac în continuare dosare - după cum aţi văzut - care sunt clar cu intenţie politică, ca să poată, bineînţeles, aceşti oameni să fie plimbaţi pe la DNA ori de câte ori este ceva important în România. De asemenea, primarii, preşedinţii de consilii judeţene, consilierii locali sau judeţeni sunt intimidaţi cu chemări repetate la parchete pentru cauze inventate în cele mai multe dintre situaţii", a spus liderul ALDE.



El a mai precizat că înalţii funcţionari publici din ministere "nu mai au curajul să semneze absolut nimic, pentru că asupra lor planează ameninţarea cu anchetarea de DNA" sau ridicarea certificatului ORNISS.



"Au închis cercul prin inventarea protocoalelor secrete. S-au spus multe despre aceste protocoale, dar esenţa lor este simplă. Judecătorii primeau într-un plic informaţii - atenţie, informaţii, nu probe confidenţiale - despre acuzaţi, informaţii la care acuzaţii şi avocaţii lor nu aveau acces, ca să se poată apăra, cum este normal, iar esenţa esenţelor este asta: acuzaţii erau condamnaţi în baza informaţiilor şi nu în baza probelor. Aceasta este cheia simplă a protocoalelor secrete. De ce au făcut unii judecători acest lucru? Probabil că unii au crezut că fac ceva patriotic. Ei bine, nu ştiu dacă este ceva patriotic să lupţi împotriva corupţiei, încălcând legea şi Constituţia. Aşadar, am constatat că unii au fost promovaţi în sistem tocmai în acest scop, iar cei mai mulţi erau şantajaţi cu dosare care stăteau în aşteptare pe rafturile DNA-ului. Aşa înţelegem acum opoziţia, aş spune, aproape turbată a statului paralel la schimbarea legilor justiţiei, la înfiinţarea Secţiei Speciale de Investigare a Magistraţilor", a precizat Tăriceanu.