Toate cheltuielile cu deplasările externe ale ministrului Investitițiilor sunt publice. Pîslaru: „Am redus la minimum delegaţiile”

Ministrul a promis că datele vor fi actualizate pe toată durata mandatului său. Foto: Agerpres

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat, vineri seară, că toate cheltuielile cu deplasările externe sunt disponibile pe site-ul instituţiei, inclusiv ale miniştrilor din ultimii cinci ani. Acesta a adăugat că, în mandatul său, costurile cu deplasările ministrului sunt de șase ori mai mici, întrucât a ales zboruri ieftine, a redus delegațiile la minim, iar unele situații și-a plătit singur biletul de avion.

„Începând de astăzi, toate cheltuielile cu deplasările externe ale ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene sunt publice pe site-ul instituţiei. Şi nu doar cheltuielile mele, ci cheltuielile tuturor miniştrilor din ultimii 5 ani. Suntem primul minister care ia această iniţiativă pentru că doar prin transparenţă putem reclădi relaţia de încredere între instituţii şi cetăţeni”, a anunţat, vineri seară, într-o postare pe Facebook, ministrul Dragoş Pîslaru.

Ministrul a precizat că, în mandatul său, costurile cu deplasările externe sunt de şase ori mai mici decât anterior.

„Ce veţi constata în mandatul meu: costurile cu deplasările ministrului sunt acum de 6 ori mai mici decât anterior; în aproape toate cazurile am apelat la zboruri economy şi companii low-cost; am redus la minimum «delegaţiile» - am fost însoţit doar când situaţia o impunea; au fost circumstanţe când mi-am plătit singur o parte dintre zboruri”, a explicat Pîslaru.

El a menţionat că datele vor fi actualizate pe toată durata mandatului său. „E uşor să fii transparent atunci când n-ai absolut nimic de ascuns”, a adăugat ministrul.