Ţoiu, după întâlnirea cu Roberta Metsola la Bruxelles: Vrem să atragem 10 miliarde de euro din PNRR pentru școli, spitale și autostrăzi

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut luni, la Bruxelles, o întrevedere oficială cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. Întâlnirea a inclus discuții pe dosarele prioritare de pe agenda europeană: prioritățile României pentru viitorul buget multianual, măsurile necesare pentru a crește competitivitatea și oportunitățile de creștere a afacerilor în interiorul unei piețe unice îmbunătățite, situația de securitate și contribuția europeană la securitate.

"M-am întâlnit azi, la Bruxelles, cu președinta Parlamentului European Roberta Metsola. Am vorbit despre viitorul buget al Uniunii Europene în care trebuie să ne asigurăm că banii pentru sate, pentru fermieri și pentru autostrăzi nu sunt reduși.

România este deja la un nivel de maturitate şi de dezvoltare, ca stat membru, care îi permite să contribuie esențial la securitatea, inovația şi piața europeană, precum şi la deciziile comune. Totodată, rolul nostru strategic depinde şi de capacitatea de a livra rezultate concrete", a transmis Oana Ţoiu.

Ministra de Externe a adăugat:

"România are nevoie în continuare de o echipă guvernamentală cu curajul şi perseverența necesare pentru a onora promisiunile făcute cetățenilor şi planurile de finanțare agreate cu partenerii europeni, inclusiv pentru a reuși să atragem, anul acesta, 10 miliarde de euro din PNRR pentru școli, spitale și autostrăzi.

Mediul de afaceri are nevoie de o piață unică îmbunătățită, cu reguli simplificate şi acces facil la oportunități, inclusiv integrarea tinerilor şi inovația se bazează pe asta".

Roberta Metsola ar urma să vină la Bucureşti pe 9 mai, de Ziua Europei:

"Am discutat și despre profundul ataşament european la nivelul majorității cetățenilor dar şi despre viitoarea vizită în Bucureşti a Robertei Metsola, de Ziua Europei".