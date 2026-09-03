UDMR acuză USR de ipocrizie și dublu standard: "De ce n-a învățat Drulă limba maghiară când USR și AUR au dat jos guvernul Cîțu?"

3 minute de citit Publicat la 12:00 03 Sep 2026 Modificat la 12:08 03 Sep 2026

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR. Sursa foto: Csoma Botond via Facebook

Deputatul UDMR Csoma Botond a reacționat după acuzațiile formulate de USR la adresa formațiunii sale, în scandalul împărțirii funcțiilor în Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Fostul președinte USR, în prezent deputat, Cătălin Drulă, a postat pe rețelele sociale un text intitulat "Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câștige teren în Parlamentul României. Dragi prieteni maghiari, citiți până la capăt".

"Cu votul UDMR, de ieri (marți, n.r.), partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanți (3 AUR + 1 SOS) față de partidele de dreapta USR+PNL, care au doar 2 reprezentanți. Și asta în condițiile în care USR+PNL au 94 deputați în timp ce AUR+SOS au 75 deputați. O matematică strâmbă, care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR", a acuzat Drulă.

Deputat UDMR: Ipocrizie și dublu standard la USR

"Am explicat în detaliu circumstanțele situației de constrângere în care ne-am aflat în legătură cu votul de marți din Biroul Permanent. Nu revin asupra detaliilor.

Am văzut că USR-ul ne-a atacat vehement. Cătălin Drulă, deputat USR, a „învățat” brusc chiar și limba maghiară pe Facebook.

Mă „mir” că nu a comunicat în limba maghiară și atunci când USR și AUR au depus împreună moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, au semnat împreună documentul și au votat împreună pentru adoptarea lui.

Percep la ei ipocrizie și un standard dublu în acest caz", a replicat parlamentarul UDMR.

PNL și USR au anunțat boicot comun la Camera Deputaților. Acuză PSD și AUR că și-au împărțit abuziv posturile de conducere

Liderii grupurilor parlamentare PNL și USR de la Camera Deputaților au anunțat, miercuri, un protest comun, acuzând PSD și AUR că și-au împărțit discreționar posturile din conducerea acestei camere parlamentare.

"Competența în cazul negocierii, cât și în cazul renegocierii funcțiilor din Biroul Permanent revine liderilor grupurilor parlamentare, iar nu unei majorități de conjunctură, cum este alianța de guvernare PSD - AUR - SOS (...), iar eventuala modificare a componenței Biroului Permanent ca urmare a renegocierii, ceea ce afirmă dânșii că au făcut ieri, se realizează începând cu următoarea sesiune.

Există inclusiv o decizie a Curții Constituționale. Potrivit acesteia, modul în care s-au comportat ieri în plenul Camerei Deputaților, în mod abuziv, votând o modificare nediscutată de liderii de grup, este în mod evident un comportament abuziv și nu poate să reprezinte decât începutul sau semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român.

De aceea, vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului Permanent (...)", a spus miercuri liderul de grup PNL, Gabriel Andronache.

PNL și USR atacă la CCR primul vot din sesiunea de toamnă a Parlamentului

În urma scandalului distribuirii funcțiilor din Biroul Permanent - operațiune prin care către AUR și SOS au primit locuri în plus - cei de la PNL și USR au anunțat că atacă la CCR numirile în conducerea Camerei Deputaților.

Funcțiile din Biroul Permanent al Camerei Deputaților se alocă partidelor, prin negociere, conform ponderii pe care o au în Parlament, prin rotație între sesiunile parlamentare.

Președintele de ședință, Natalia Intotero, a prezentat la începutul plenului propunerea de repartizare a funcțiilor de vicepreședinți, secretari și chestori ai Camerei Deputaților, înaintea supunerii la vot.

Potrivit propunerii, repartiția funcțiilor de vicepreședinte era făcută astfel: grupul parlamentar PSD - un loc, grupul parlamentar AUR - un loc, grupul parlamentar PNL - un loc, grupul parlamentar USR - un loc.

La secretari, distribuția a fost următoarea: PSD - un loc, AUR - un loc, grupul parlamentar al minorităților naționale - un loc, S.O.S. România - un loc.

Posturile de chestor au fost repartizate astfel: PSD - două locuri, AUR - un loc și grupul parlamentar UDMR - un loc.