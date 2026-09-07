Un economist avertizează despre "bolovanii" care apasă economia României. Ce șanse are Luca Niculescu să-i dea jos dacă devine premier

Nicușor Dan a fost întrebat luni dimineață dacă îl va propune pe Luca Niculescu, dar nu a răspuns. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Gabriel Biriș, consultant fiscal și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, critică lipsa unor măsuri clare pentru relansarea economiei și spune că, în spațiul public, nu există în prezent idei "care să îi dea speranțe". Biriș a atras atenția luni seara, la Antena 3 CNN, asupra poverii fiscale puse în ultimii ani pe economie și asupra nivelului ridicat al evaziunii, în special în ceea ce privește colectarea TVA:

"Din discuțiile pe care le văd în spațiul public, sincer, nu văd nicio idee exprimată de actorii din zona politică care să ajute la relansarea economică. Am tot vorbit de bolovanii puși în cârca economiei în ultimii trei ani, de impozitul pe cifra de afaceri, de taxa pe stâlp, de impozitul suplimentar pe petrol și gaze, care a fost păstrat în toată criza asta, de impozitul suplimentar pentru bănci, care duce la scumpirea creditului. Toate acestea au făcut să avem un minim istoric la investițiile directe și să ne amintim că noi nu am avut investiții mari în ultima perioadă și toate investițiile erau făcute din profitul reinvestit", a declarat Gabriel Biriș.

"Nu se mai vorbește deloc despre reducerea evaziunii. Noi avem în continuare cel mai mare gap la colectarea TVA din UE. Gap-ul la acciză nu l-a calculat nimeni. La impozitul pe profit, ne-a spus anul trecut Comisia că e încă și mai mare. De asta spun că nu aud în spațiul public nicio idee care să îmi dea speranțe", a mai precizat Gabriel Biriș.

Gabriel Biriș a vorbit și despre Luca Niculescu, propunerea-surpriză de premier tehnocrat pe care Președintele Nicușor Dan le-a prezentat-o liderilor partidelor în discuţii telefonice de „tatonare”. Despre acesta, Biriș a apreciat eforturile depuse pentru aderarea României la OECD:

"Dacă președintele îl nominalizează pe Luca Niculescu, căruia îi transmit aprecierile pentru eforturile făcute cu privire la aderarea la OECD, foarte profesionist, foarte respectat de toată lumea... Dacă îl va nominaliza pe domnul Niculescu, atunci o să vedem cum se poziționează oficial partidele. Cert este că domnul Niculescu are experiență diplomatică cum puțini au. Însă noi încă nu avem un răspuns la o întrebare simplă: de ce a trebuit să pice Guvernul Bolojan, de ce a trebuit să plece PSD de la guvernare, ce s-a întâmplat de a apărut acea schismă și am ajuns în criza asta cu guvern interimar. Bine că nu mai deranjează mediul de business cu ordonanțe", a spus Gabriel Biriș.

Luca Niculescu ar putea fi propunerea-surpriză de premier

Nicușor Dan a fost întrebat luni dimineață dacă îl va propune pe Luca Niculescu, dar nu a răspuns.

Nu este clar care va fi răspunsul partidelor la această propunere, pentru că aceasta a fost făcută neoficial, înainte de a exista consultări formale cu partidele, potrivit surselor Antena3 CNN.

Consultările de la Palatul Cotroceni au fost amânate din nou, din cauză că nici acum nu se pot aduna cele 233 de voturi necesare pentru validarea unui nou Guvern în Parlament. Consultările cu liderii partidelor ar fi trebuit să aibă loc, conform planurilor iniţiale ale Preşedintelui, în weekendul trecut. De altfel, Nicuşor Dan a spus public că îşi doreşte să facă o nominalizare cât mai rapid, pentru a „tranşa problema".