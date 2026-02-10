Un primar a purtat un ceas de 40.000 de euro la întâlnirea cu Bolojan: „Îmi permit mai multe. Care e problema?”

Primar de 26 de ani, Ioan Stegerean are o avere impresionantă.Foto: captură Antena 3 CNN

Un primar PNL a fost în Parlament, la întâlnirea edililor cu premierul Ilie Bolojan, cu un ceas de 40.000 de euro la mână. Edilul a declarat că l-a cumpărat din banii lui și că și-ar putea permite chiar mai multe ceasuri. Ioan Stegerean a adăugat că el chiar a împrumutat cu bani primăria pe care o conduce, iar comunitatea prosperă.

Ioan Stegerean, primarul comunei Fărcașa din județul Maramureș, a admis că îi plac ceasurile scumpe. Cel pe care l-a purtat astăzi la întâlnirea primarilor cu Ilie Bolojan a costat „în jur de 40.000 de euro”.

„Dar ăsta nu e din administrație luat. Nu e de la primărie. Eu am firmă, am evidente, se poate verifica, care-i problema? Să umblăm toți cu Mopeda sau cu Raketa?. Am avut primul ceas când eram pe clasa a treia. Am avut un ceas Raketa de la bunicul. Și de-atunci m-am îndrăgostit de ceasuri ca să zic așa. (...) Îmi permit mai multe ceasuri. Eu am firmă, am dividende și pot să-mi permit”, a mai spus el.

Primarul a adăugat că toate deplasările sale la București și le plătește din banii lui, inclusiv hotelul.

Primar de 26 de ani, Ioan Stegerean are o avere impresionantă. Potrivit declarației sale de avere, acesta deține aur, ceasuri și panoplii de vânătoare în valoare de 144.000 de euro. Are, de asemenea, patru lingouri de aur a căror valoare se ridică la 80.000 de euro.

„Acuma, ca să încheiem discuțiile și cu poveștile, eu finanțez primăria la ora actuală, indirect, cu 1.000.000 lei și nu pot să-mi permit un ceas de 40.000 de euro. Care e problema?”, a spus edilul.

Întrebat la ce se referă când spune că finanțează primăria, edilul a spus că a împrumutat acești bani instituției pe care o conduce, cum a mai făcut și în trecut și are toate documentele necesare pentru a demonstra asta. Primarul a adăugat că în comuna Fărcașa salariul mediu este de 10.000 de lei, la stat, și oamenii prosperă.

„Noi în comună avem peste 2.000 de locuri de muncă. Comuna se înmulțește, prosperă. Avem săli de sport, bazin de înot, școli noi, grădiniță, stadion”, a spus Ioan Stegerean.

Acesta a spus că nu a majorat impozitele la nivelul maxim.

„De exemplu, eu pot să spun la mine. Am avut înainte 1.100, acum am 1.800. Pe casă, da. De unde plafonul maxim? Consilierii au înțeles, altfel erau de 200% sau 300% cum sunt în alte localități. Noi nu putem să ignorăm o hotărâre de guvern sau ordonanță, trebuie pusă în aplicare”, a mai spus edilul.

În ceea ce privește întâlnirea cu Bolojan, Stegerean a declarat că nu are „speranțe” că se vor schimba prea multe lucruri după discuțiile de astăzi.